Trump gör nytt försök att sparka Fed-ledamot - tillsätter utredning

USA:s president Donald Trump har startat en ny utredning mot Federal Reserves styrelseledamot Lisa Cook.

Det kommer bara några månader efter att Högsta domstolen stoppade hans tidigare försök att avsätta henne.

Utredningen ska granska anklagelser om att Cook lämnat falska uppgifter i samband med ett eller flera bostadslån.

Har förnekat anklagelserna

En utfrågning ska hållas den 5 november, enligt ett memorandum från Vita huset som Financial Times refererar till.

Trump försökte tidigare avskeda Cook, men Högsta domstolen slog i juni med röstsiffrorna 5–4 fast att hon kunde sitta kvar.

Domstolen ansåg att Trump inte hade gett henne tillräckliga möjligheter att bemöta försöket att avsätta henne.

Cook har förnekat anklagelserna och har inte dömts för något brott.

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Den nya kommittén ska förhöra Cook och kräva skriftliga yttranden både före och efter utfrågningen.

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