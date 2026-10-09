Lisa Cook fick sitta kvar i Federal Reserve efter en omröstning. Men nu försöker Donald Trump återigen göra sig av med ledamoten.
Trump gör nytt försök att sparka Fed-ledamot - tillsätter utredning
USA:s president Donald Trump har startat en ny utredning mot Federal Reserves styrelseledamot Lisa Cook.
Det kommer bara några månader efter att Högsta domstolen stoppade hans tidigare försök att avsätta henne.
Utredningen ska granska anklagelser om att Cook lämnat falska uppgifter i samband med ett eller flera bostadslån.
Har förnekat anklagelserna
En utfrågning ska hållas den 5 november, enligt ett memorandum från Vita huset som Financial Times refererar till.
Trump försökte tidigare avskeda Cook, men Högsta domstolen slog i juni med röstsiffrorna 5–4 fast att hon kunde sitta kvar.
Domstolen ansåg att Trump inte hade gett henne tillräckliga möjligheter att bemöta försöket att avsätta henne.
Cook har förnekat anklagelserna och har inte dömts för något brott.
Den nya kommittén ska förhöra Cook och kräva skriftliga yttranden både före och efter utfrågningen.
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Tror inte på rättvis process
När hennes slutliga yttrande har lämnats ska kommittén presentera sina slutsatser för presidenten och rekommendera om hon bör avsättas.
Trump har utsett flera politiskt tillsatta personer till kommittén, däribland Kevin Hassett, rådgivare för ekonomisk politik och Andrea Lucas, chef för den federala jämställdhetsmyndigheten EEOC, skriver CNN.
Cooks advokater har ifrågasatt om processen kommer att bli objektiv. De har pekat på att Trump tidigare har sagt att han redan bestämt sig för att avsätta Fed-ledamoten, oavsett vilka fakta som framkommer.
Den nya utredningen väntas samtidigt väcka ytterligare frågor om Federal Reserves självständighet.
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Vill ha lägre ränta
Sedan Trump återvände till Vita huset har han pressat centralbanken att sänka räntorna och riktat kritik mot flera ledamöter.
Trump har även krävt att Fed-chefen Jerome Powell ska lämna sitt uppdrag och anklagat honom för brister i samband med en renovering av centralbankens huvudkontor.
Anklagelserna mot Cook bygger på en anmälan från förra året. Hon ska ha angett två bostäder, i Michigan och Georgia, som sin primära bostad. Cook har uppgett att det berodde på ett misstag och att det saknades avsikt att begå något fel.
Utfrågningen den 5 november kommer att hållas bakom stängda dörrar men dokumenteras i ett protokoll.
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