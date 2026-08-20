Europas gaspriser dubblas – slår mot svenska elräkningar i vinter

De nederländska TTF-terminerna, som är riktmärke för Europas gasmarknad, har stigit runt 120 procent sedan årsskiftet till omkring 63,7 euro per megawattimme, rapporterar Euronews.

Enligt Trading Economics låg priset den 19 augusti på 63,23 euro, en uppgång på omkring 100 procent jämfört med samma tid i fjol.

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Bakom rusningen ligger en ovanlig kombination av sommarens värmeböljor, låg tillgång på vatten- och kärnkraft samt det i praktiken stängda Hormuzsundet, som stryper leveranserna av flytande naturgas till Europa. Samtidigt går kontinenten mot vintern med historiskt låga gaslager.

Svensk el hänger ihop med kontinenten

Sverige eldar knappt med naturgas, men via den nordiska elbörsen Nord Pool är den svenska elmarknaden sammankopplad med den europeiska. När gaskraftverken på kontinenten blir dyrare stiger elpriserna även här, framför allt i södra Sverige.

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Terminshandeln indikerar nu ett snittpris i vinter på cirka 1,20 kronor per kWh i elområde 4 och runt en krona i elområde 3, skriver TT.

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Gaspriset har stigit omkring 50 procent sedan midsommar och att de europeiska gaslagren ligger på de lägsta nivåerna på fem år.

Osäker inflationsbild

Samtidigt finns en tydlig uppåtrisk. Swedbanks prognoschef Andreas Wallström har tidigare framhållit att fortsatt stigande olje- och gaspriser ger en direkt effekt på energipriser och inflation, rapporterar EFN.

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Enligt en analys från Goldman Sach kan de europeiska gaspriserna mer än fördubblas om sjöfarten genom Hormuz stoppas under en månad.

Hur dyr vintern blir avgörs till sist av vädret, både av kylan på kontinenten och av nederbörden i de nordiska vattenmagasinen.