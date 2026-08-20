Streamingkriget har nått poddarna – här är de bäst betalda 2026

Avtalen betalas ut som ett garanterat förskott med en intäktsdelningsmodell för vinster ovanför break even.

Men på de nivåer som nu gäller räcker annonsförsäljningen sällan för att nätverken ska tjäna in pengarna.

”I teorin, om kunden tjänar in summan, har du gjort en dålig affär”, säger en ledande talangadvokat till Forbes.

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Varför betalar bolagen då? Poddarna behåller rättigheterna till sitt eget innehåll, vilket innebär att plattformarna betalar miljoner enbart för att distribuera det och sälja annonser, skriver Forbes.

Nätverken motiverar i stället de största affärerna med annat. Att värva prenumeranter, locka finansstarka annonsörer och använda profilerna som varumärkesambassadörer istället.

Netflix in i leken

Att premiumtjänster som Netflix, Hulu och Tubi länge ignorerade poddbranschen lät Youtube växa till världens största poddplattform.

ANNONS

Men från 2025 gjorde streamingbolagen entré. Enligt Forbes övergav Netflix sina första bud på 1–2 miljoner dollar och tog i stället efter strategin från streamingkriget: att övertala talanger med bud på 10 miljoner dollar eller mer per år.

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Det brittiska poddnätverket Goalhanger ska ha fått 19 miljoner dollar av Netflix för att strömma 40 avsnitt av The Rest Is Football under fotbolls-VM.

”Vi tänker på videopoddar som en modern talkshow. Men i stället för en enda varumärkesbyggd show har du hundratals av dem”, sa Netflix medvd Ted Sarandos enligt Forbes.

Ett tydligt tecken på var värdet ligger. OpenAI köpte techpodden TBPN för uppskattningsvis 150 miljoner dollar, en affär som enligt Forbes gav värdarna John Coogan och Jordi Hays närmare 70 miljoner.