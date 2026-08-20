Konkurrensen mellan bolagen som köper in poddar har drivit upp garantierna till över 30 miljoner dollar om året för en handfull toppnamn. Det skriver Forbes i sin genomgång av 2026 års bäst betalda poddare, en marknad där affärslogiken har vänts upp och ner.
Streamingkriget har nått poddarna – här är de bäst betalda 2026
Avtalen betalas ut som ett garanterat förskott med en intäktsdelningsmodell för vinster ovanför break even.
Men på de nivåer som nu gäller räcker annonsförsäljningen sällan för att nätverken ska tjäna in pengarna.
”I teorin, om kunden tjänar in summan, har du gjort en dålig affär”, säger en ledande talangadvokat till Forbes.
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Varför betalar bolagen då? Poddarna behåller rättigheterna till sitt eget innehåll, vilket innebär att plattformarna betalar miljoner enbart för att distribuera det och sälja annonser, skriver Forbes.
Nätverken motiverar i stället de största affärerna med annat. Att värva prenumeranter, locka finansstarka annonsörer och använda profilerna som varumärkesambassadörer istället.
Netflix in i leken
Att premiumtjänster som Netflix, Hulu och Tubi länge ignorerade poddbranschen lät Youtube växa till världens största poddplattform.
Men från 2025 gjorde streamingbolagen entré. Enligt Forbes övergav Netflix sina första bud på 1–2 miljoner dollar och tog i stället efter strategin från streamingkriget: att övertala talanger med bud på 10 miljoner dollar eller mer per år.
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Det brittiska poddnätverket Goalhanger ska ha fått 19 miljoner dollar av Netflix för att strömma 40 avsnitt av The Rest Is Football under fotbolls-VM.
”Vi tänker på videopoddar som en modern talkshow. Men i stället för en enda varumärkesbyggd show har du hundratals av dem”, sa Netflix medvd Ted Sarandos enligt Forbes.
Ett tydligt tecken på var värdet ligger. OpenAI köpte techpodden TBPN för uppskattningsvis 150 miljoner dollar, en affär som enligt Forbes gav värdarna John Coogan och Jordi Hays närmare 70 miljoner.
Den svenska verkligheten
Skalan är en helt annan i Sverige.
I en kartläggning från förra året i Expressen av poddprofilernas redovisade inkomster, toppades de svenska poddinkomsterna av Alexander Schulman och Sigge Eklunds podcast (Alex & Sigge) med en omsättning på 19 miljoner kronor och en förvärsinkomst på 7 miljoner kronor genom bolaget Alex Schulman AB.
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Därefter följde Klara Elvgren (Vad fan hände?) på 5,5 miljoner och Edvin Törnblom (Ursäkta) på 1,4 miljoner. Bakom namnen finns bolag som omsätter ännu mer.
Det är därmed en bra bit kvar för de svenska poddarna att nå upp till Joe Rogans 82 miljoner dollar. Och där de amerikanska profilerna har blivit tillgångar värda att köpa upp, drivs de svenska poddarna fortfarande i allt väsentligt på annonsintäkter.
Hela Forbes-listan för 2026
- Joe Rogan (Spotify) – 82 miljoner dollar
- John Coogan, Jordi Hays (OpenAI) – 70
- Steven Bartlett (oberoende) – 45
- Ashley Flowers (Red Seat Ventures, Tubi) – 42
- Jason Bateman, Will Arnett, Sean Hayes (SiriusXM) – 37
- Mel Robbins (SiriusXM) – 35
- Jason och Travis Kelce (Amazon Wondery) – 35
- Alex Cooper (SiriusXM) – 32
- Favreau, Lovett, Pfeiffer och Vietor (Audioboom) – 28
- Charlamagne Tha God (iHeart, Netflix) – 27
- Dax Shepard (Amazon Wondery) – 25
- Amy Poehler (Spotify) – 24
- Bill Simmons (Spotify, Netflix) – 22
- Jay Shetty (Spotify, Netflix) – 21
- Joe Budden (oberoende) – 20
- Tucker Carlson (Red Seat Ventures) – 20
- Scott Galloway (Vox Media) – 19
- Andrew Huberman (oberoende) – 18
- Dan Katz, Eric Sollenberger (Barstool Sports, Netflix) – 18
- Hannah Berner, Paige DeSorbo (Acast) – 18