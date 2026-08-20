Mark Zuckerberg lanserade Metas smarta glasögon med stor fanfar. Men en backlash har kommit på flera fronter.
"Perversa glasögonen" kan förbjudas på bio
Metas smarta glasögon har blivit något av en försäljningssuccé. Men de har också stött på motgångar.
Nu överväger brittiska biografer att förbjuda besökare att bära på grund av risken för smygfilmning och piratkopiering av filmer.
Branschorganisationen UK Cinema Association, UKCA, uppger att flera biografkedjor kan komma att införa regler som begränsar användningen av kameraförsedda smarta glasögon i salongerna.
Förbjudet att spela in
Några medlemsföretag har ännu inte infört formella förbud, men frågan diskuteras allt mer, skriver The Guardian.
Glasögonen, som utvecklats av Meta tillsammans med Ray-Ban, har inbyggda kameror och AI-funktioner.
De kan bland annat användas för att ta bilder och filma, spela upp ljud, ringa samtal och erbjuda funktioner som direktöversättning.
Just kamerafunktionen har blivit ett problem för biograferna. Filmning i biosalonger är sedan länge förbjuden, eftersom inspelningar kan användas för att sprida filmer olagligt på nätet.
Smarta glasögon gör det samtidigt betydligt svårare för personal att upptäcka om en besökare spelar in.
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Finns motargument
Meta har byggt in en liten lysdiod som ska blinka när kameran används. Företaget använder även teknik som ska upptäcka om användaren försöker manipulera eller täcka över lampan.
Det har trots detta redan kommit rapporter om personer som upplevt att de blivit filmade utan att känna till det.
Det har ökat oron kring både integritet och risken för att glasögonen används för att spela in filmer i hemlighet.
Samtidigt är ett totalförbud inte självklart. Glasögonen kan erbjuda funktioner som är särskilt användbara för personer med syn- eller hörselnedsättning.
Andra branscher för liknande diskussion
Bland annat kan tekniken användas för individuellt anpassade undertexter och andra former av tillgänglighetsstöd.
Frågan handlar därför om hur biografer ska väga de nya funktionerna mot behovet av att skydda både besökarnas integritet och filmernas upphovsrätt.
Även andra delar av den brittiska nöjesbranschen har börjat införa begränsningar. Teatrar har förbjudit filmning och kan be besökare ta av sig glasögonen under föreställningar.
Pubkedjor har också reagerat på möjligheten att personer kan filma personal och andra gäster utan deras vetskap.
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