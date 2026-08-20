"Perversa glasögonen" kan förbjudas på bio

Metas smarta glasögon har blivit något av en försäljningssuccé. Men de har också stött på motgångar.

Nu överväger brittiska biografer att förbjuda besökare att bära på grund av risken för smygfilmning och piratkopiering av filmer.

Branschorganisationen UK Cinema Association, UKCA, uppger att flera biografkedjor kan komma att införa regler som begränsar användningen av kameraförsedda smarta glasögon i salongerna.

Förbjudet att spela in

Några medlemsföretag har ännu inte infört formella förbud, men frågan diskuteras allt mer, skriver The Guardian.

Glasögonen, som utvecklats av Meta tillsammans med Ray-Ban, har inbyggda kameror och AI-funktioner.

De kan bland annat användas för att ta bilder och filma, spela upp ljud, ringa samtal och erbjuda funktioner som direktöversättning.

Just kamerafunktionen har blivit ett problem för biograferna. Filmning i biosalonger är sedan länge förbjuden, eftersom inspelningar kan användas för att sprida filmer olagligt på nätet.

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Smarta glasögon gör det samtidigt betydligt svårare för personal att upptäcka om en besökare spelar in.

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