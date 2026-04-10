EU i dragkamp om världens gas: "Inga illusioner"

Låga lagernivåer och haltande flöden från Mellanöstern samverkar för att skapa utmaningar för Europa. Problemet är att det begränsade utbudet är högt efterfrågat i både öst och väst och även med en vapenvila mellan USA och Iran kan det ta månader eller år för marknaden att återhämta sig fullt ut.

De rekordhöga priserna från mars har mjuknat något, men det verkliga testet visar sig först över kommande månader menar analytiker. Kommissionen har varnat för att energipriserna i EU kommer att vara fortsatt höga även med en vapenvila på plats och ett öppnat Hormuzsund.

Kamp om gas hårdnar

Det är framför allt konkurrensen med Asien som spökar. När de fasta leveranserna från Mellanöstern har uteblivit tvingas asiatiska köpare ut på spotmarknaden. Där bjuder de nu över de europeiska länderna, precis när kontinenten behöver fylla på sina depåer inför nästa säsong.

Läget i de europeiska lagren är betydligt sämre än vid samma tidpunkt förra året. Den 8 april var EU:s gaslager fyllda till knappt 29 procent, att jämföra med 35 procent ett år tidigare.