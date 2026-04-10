Gaspriset i Europa har lindrats, men faran är långt från över. När EU ska fylla sina viktiga lager för gas ökar trycket på en redan pressad marknad.
EU i dragkamp om världens gas: "Inga illusioner"
Låga lagernivåer och haltande flöden från Mellanöstern samverkar för att skapa utmaningar för Europa. Problemet är att det begränsade utbudet är högt efterfrågat i både öst och väst och även med en vapenvila mellan USA och Iran kan det ta månader eller år för marknaden att återhämta sig fullt ut.
De rekordhöga priserna från mars har mjuknat något, men det verkliga testet visar sig först över kommande månader menar analytiker. Kommissionen har varnat för att energipriserna i EU kommer att vara fortsatt höga även med en vapenvila på plats och ett öppnat Hormuzsund.
Kamp om gas hårdnar
Det är framför allt konkurrensen med Asien som spökar. När de fasta leveranserna från Mellanöstern har uteblivit tvingas asiatiska köpare ut på spotmarknaden. Där bjuder de nu över de europeiska länderna, precis när kontinenten behöver fylla på sina depåer inför nästa säsong.
Läget i de europeiska lagren är betydligt sämre än vid samma tidpunkt förra året. Den 8 april var EU:s gaslager fyllda till knappt 29 procent, att jämföra med 35 procent ett år tidigare.
Strategen varnar för falsk trygghet
Ole Hansen, chef för råvarustrategi på Saxo Bank, menar att marknaden präglas av en farlig självbelåtenhet, skriver Oilprice. Den senaste tidens prisnedgångar bör ses med stor försiktighet. Enligt Hansen har marknaden inte löst sina utbudsproblem, utan bara skjutit dem framför sig.
”Kombinationen av fördröjda avbrott och gynnsamma väderförhållanden har köpt Europa tid, men inte säkerhet”, konstaterar han och varnar för att det verkliga stresstestet ligger framför oss.
Månader av återhämtning krävs för stabil gas
Även om det nuvarande eld upphör-avtalet mellan USA och Iran skulle hålla, dröjer det innan de fysiska flödena är tillbaka. Tom Marzec-Manser, expert på europeisk gas och LNG vid Wood Mackenzie, betonar att en verklig strukturell förändring kräver att Qatar återstartar sin produktion vid Ras Laffan.
Enligt analyser från Wood Mackenzie skulle en återstart av anläggningens tolv produktionslinjer ta närmare fyra månader.
”Inga illusioner”
Dan Jørgensen, EU:s kommissionär för energi och bostäder, understryker allvaret. Vid ett informellt ministermöte nyligen klargjorde han att vi inte bör ha några illusioner om att krisen är kortvarig.
Även om det inte råder någon akut brist i nuläget, ser kommissionen en tydlig åtstramning i marknaderna för både diesel och flygbränsle. Denna obalans i det globala gassystemet riskerar nu att spilla över direkt på de europeiska elpriserna under lång tid framöver.