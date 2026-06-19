Prischocken på fossila bränslen som utlösts av kriget mot Iran har blottlagt Europas farliga beroende av olja och gas. Men i stället för att tolka det som en varningssignal dubblar regeringar runtom i EU sina satsningar.
Europa gasar på gasen – riskerar farlig inlåsning
Med planer på närmare 60 gigawatt ny gaskraft som kan låsa fast kontinenten i fossilberoende i decennier framöver.
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Rapporten ”Merchants of Crisis”, publicerad av kampanjorganisationen Beyond Fossil Fuels (BFF) den 15 juni, konstaterar att de planerade gasverken, om de byggs, skulle elda omkring 28 miljarder kubikmeter gas per år, skriver Euronews.
Det motsvarar runt nio procent av EU:s beräknade gasimport, eller den årliga gasförbrukningen i 46,4 miljoner hushåll, enligt BFF.
Höga priser på gas
Naturgaspriserna i Europa har redan stigit med 60 procent sedan krigsutbrottet, samtidigt som unionen gick in i krisen med betydligt lägre gaslager än tidigare år, 46 miljarder kubikmeter i slutet av februari 2026, jämfört med 60 miljarder ett år tidigare.
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Hushåll och företag tar smällen genom skenande elräkningar och en fördjupad levnadskostnadskris.
”Att bygga fler gasverk kommer inte att skydda människor i Europa från framtida energikriser”, säger Juliet Phillips, energiansvarig på Beyond Fossil Fuels, till Euronews.
I stället menar hon att det fördjupar beroendet av volatil fossilimport medan energibolagen gör vinst. Lösningen, enligt BFF, ligger i en utfasningsstrategi kombinerad med snabbare utbyggnad av förnybart, lagring, elnät och så kallad ren flexibilitet.
Tyskland kritiseras
Rapporten pekar särskilt ut Tyskland, som planerar att addera 12 gigawatt ny kraftverkskapacitet till 2031, varav tio gigawatt utgörs av gaseldade, ”vätgasredo” verk.
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BFF riktar samtidigt kritik mot den tyska energiministern Katherina Reiche, som enligt organisationen inte är neutral efter ett decennium inom E.ON-dotterbolaget Westenergie och energilobbyn VKU.
Även Polen och Rumänien lyfts fram, där staten har stora ägarandelar i olje- och gasbolag som påverkar politiska beslut.
Smarta elmätare som i Sverige behövs
En central pusselbit för att ersätta gas med flexibel förnybar kraft är smarta elmätare, som möjliggör dynamiska eltariffer.
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Medan länder som Sverige, Frankrike, Italien och Spanien har en täckningsgrad på 95 procent eller mer, hade knappt fyra procent av de tyska hushållen en smart mätare i slutet av september 2025.
Drar investeringar åt fel håll
Att gas prioriteras som styrbar kraftkälla är problematiskt eftersom det drar investeringar och politiskt fokus från att göra förnybart mer flexibelt, framhåller BFF.
Tankesmedjan Embers energianalytiker Beatrice Petrovich påpekar för Euronews att batterikostnaderna nådde rekordlåga nivåer 2025 och att installerad kapacitet mer än fördubblats på två år, vilket gör batterier till ett billigare alternativ än ny gas för kortsiktig nätbalansering.
BFF uppmanar nu EU:s ledare, som möts denna vecka i Europeiska rådet, att anta ett långsiktigt ramverk för att stegvis minska beroendet av fossila bränslen.
Kommissionens åtgärdspaket AccelerateEU räcker enligt organisationen inte för att förhindra att Europa blir permanent sårbart för fossila prischocker.