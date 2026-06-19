Europa gasar på gasen – riskerar farlig inlåsning

Med planer på närmare 60 gigawatt ny gaskraft som kan låsa fast kontinenten i fossilberoende i decennier framöver.

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Rapporten ”Merchants of Crisis”, publicerad av kampanjorganisationen Beyond Fossil Fuels (BFF) den 15 juni, konstaterar att de planerade gasverken, om de byggs, skulle elda omkring 28 miljarder kubikmeter gas per år, skriver Euronews.

Det motsvarar runt nio procent av EU:s beräknade gasimport, eller den årliga gasförbrukningen i 46,4 miljoner hushåll, enligt BFF.

Höga priser på gas

Naturgaspriserna i Europa har redan stigit med 60 procent sedan krigsutbrottet, samtidigt som unionen gick in i krisen med betydligt lägre gaslager än tidigare år, 46 miljarder kubikmeter i slutet av februari 2026, jämfört med 60 miljarder ett år tidigare.

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Hushåll och företag tar smällen genom skenande elräkningar och en fördjupad levnadskostnadskris.

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”Att bygga fler gasverk kommer inte att skydda människor i Europa från framtida energikriser”, säger Juliet Phillips, energiansvarig på Beyond Fossil Fuels, till Euronews.

I stället menar hon att det fördjupar beroendet av volatil fossilimport medan energibolagen gör vinst. Lösningen, enligt BFF, ligger i en utfasningsstrategi kombinerad med snabbare utbyggnad av förnybart, lagring, elnät och så kallad ren flexibilitet.