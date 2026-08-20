Efter USA-konflikten – nu öppnar Schweiz för handelsavtal med nytt land

Nya Zeeland och Schweiz har meddelat att man i september kommer inleda samtal om ett möjligt handelsavtal mellan länderna.

Samtalen ska omfatta handel, ekonomisk säkerhet, investeringar och e-handel, meddelar Nya Zeelands handelsminister Todd McClay.

Uttalandet kommer efter ett möte med Schweiz statssekreterare för ekonomiska frågor, Helene Budliger Artieda, i Auckland.

Tros leda till närmare samarbete

Enligt McClay är Schweiz en viktig handelspartner för Nya Zeeland och ett av världens mest innovativa och utvecklade länder, skriver Reuters.

Han framhåller samtidigt att det ökade ekonomiska osäkerhetsläget gör det viktigare för likasinnade länder att stärka sina handels- och investeringsrelationer.

Den bilaterala handeln mellan länderna uppgick till 1,88 miljarder nyzeeländska dollar, motsvarande omkring 1,10 miljarder amerikanska dollar, under 2025.

Samtalen väntas även bidra till ett närmare samarbete mellan länderna i internationella ekonomiska frågor.

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