Schweiz har lyckats göra Donald Trump upprörd och försöker nu fördjupa handeln med andra länder istället. Ett av dem är Nya Zeeland.
Efter USA-konflikten – nu öppnar Schweiz för handelsavtal med nytt land
Nya Zeeland och Schweiz har meddelat att man i september kommer inleda samtal om ett möjligt handelsavtal mellan länderna.
Samtalen ska omfatta handel, ekonomisk säkerhet, investeringar och e-handel, meddelar Nya Zeelands handelsminister Todd McClay.
Uttalandet kommer efter ett möte med Schweiz statssekreterare för ekonomiska frågor, Helene Budliger Artieda, i Auckland.
Tros leda till närmare samarbete
Enligt McClay är Schweiz en viktig handelspartner för Nya Zeeland och ett av världens mest innovativa och utvecklade länder, skriver Reuters.
Han framhåller samtidigt att det ökade ekonomiska osäkerhetsläget gör det viktigare för likasinnade länder att stärka sina handels- och investeringsrelationer.
Den bilaterala handeln mellan länderna uppgick till 1,88 miljarder nyzeeländska dollar, motsvarande omkring 1,10 miljarder amerikanska dollar, under 2025.
Samtalen väntas även bidra till ett närmare samarbete mellan länderna i internationella ekonomiska frågor.
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Ännu inget avtal klart
Nya Zeeland pekar särskilt ut Världshandelsorganisationen, WTO, och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.
Det är ännu inte klart om samtalen kommer att leda till ett formellt frihandelsavtal. Septembermötet blir ett första steg för att undersöka möjligheterna till ett bredare ekonomiskt partnerskap mellan länderna.
Nya Zeeland har under senare år sökt fördjupa sina handelsrelationer med flera utvecklade ekonomier för att minska sårbarheten i en allt mer osäker global handel.
Schweiz har tidigare hamnat i konflikt med USA, där Donald Trump menar att det amerikanska handelsunderskottet är för stort.
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