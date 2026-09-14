Euronext-chefen Stéphane Boujnah öppnar för en sammanslagning med Deutsche Börse. Utspelet landar mitt under den nordiska process som ska mynna ut i ett förslag om en gemensam börs i november och där Nasdaq sitter på det mesta av Norden.
Öppnar för europeisk jättebörs – då hamnar Norden utanför
I en intervju med Financial Times säger Stéphane Boujnah att en affär som vore rimlig är en sammanslagning av börsverksamheterna, och att en sådan skulle skapa en europeisk marknadsinfrastruktur med ”planetär skala”. Samtidigt understryker han att inga samtal pågår mellan bolagen. Det rapporterar Reuters.
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Marknaden tog fasta på beskedet. Euronext-aktien steg 2,1 procent och Deutsche Börse 2,9 procent under måndagsförmiddagen, i en i övrigt svagt fallande europeisk marknad. Båda aktierna har stigit omkring 26 procent hittills i år.
Utspelet är inte nytt. Boujnah sade i praktiken samma sak vid en italiensk parlamentsutfrågning i maj, då med tillägget att en affär knappast var nära förestående. Deutsche Börse har bekräftat att inga diskussioner förs.
Tre försök, två nej från Bryssel
Historiken talar emot. EU-kommissionen stoppade NYSE Euronext och Deutsche Börse 2012 med hänvisning till att den nya enheten skulle få en närmast monopolliknande ställning på europeiska börshandlade derivat, och sade nej till Deutsche Börse och London Stock Exchange 2017. Boujnah har själv beskrivit att Euronext försökt tre gånger.
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Tidsfönstret är dessutom snävt. Boujnah lämnar vd-posten i maj 2027 och någon efterträdare är inte utsedd. Kepler Cheuvreux pekar ut finanschefen Giorgio Modica som den ledande interna kandidaten – och noterar att han kan ha en annan uppfattning i frågan.
Norden är den lösa änden
För svensk del ligger poängen inte i affären utan i kartan den ritar om. Euronext äger redan Oslobörsen, värdepapperscentraler i Norge och Danmark, Nord Pool och Admincontrol, och tog i mars över Nasdaqs nordiska elterminer. Deutsche Börse dominerar den tyska infrastrukturen.
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Kvar utanför en eventuell europeisk jätte står de amerikanskägda börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Reykjavik.
Det sker samtidigt som industrialliansen Nordic Compass utreder en enda gemensam nordisk börs. Alliansen, som lanserades i maj med Wallenberg Investments, EQT, Nordea, SEB, Ericsson, Saab och Novo Nordisk Foundation bland deltagarna, presenterar sina första initiativ vid ett toppmöte i Göteborg den 4–5 november. Förslaget har fått stöd av finländska finansprofiler.
Integration ligger i Europas händer
Nasdaq leder kapitalmarknadsspåret inom alliansen. Börschefen i Stockholm, Adam Kostyál, har argumenterat för att de nordiska marknaderna är Europas mest homogena och att en integration ligger i regionens egna händer.
Men Euronext positionerar sig öppet mot samma process. Bolaget uppger att det för en dialog med Nordic Compass om praktiska åtgärder och lyfter fram sin egen federala flerlandsmodell – gemensam teknik och harmoniserade regelverk kombinerat med kvarvarande lokala börser – som en mall.
Nasdaq har inte kommenterat Boujnahs uttalande.