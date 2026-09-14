Öppnar för europeisk jättebörs – då hamnar Norden utanför

I en intervju med Financial Times säger Stéphane Boujnah att en affär som vore rimlig är en sammanslagning av börsverksamheterna, och att en sådan skulle skapa en europeisk marknadsinfrastruktur med ”planetär skala”. Samtidigt understryker han att inga samtal pågår mellan bolagen. Det rapporterar Reuters.

Missa inte: AI-bubblan kan spricka – 5 faktorer som pekar mot krasch. Realtid

Marknaden tog fasta på beskedet. Euronext-aktien steg 2,1 procent och Deutsche Börse 2,9 procent under måndagsförmiddagen, i en i övrigt svagt fallande europeisk marknad. Båda aktierna har stigit omkring 26 procent hittills i år.

Utspelet är inte nytt. Boujnah sade i praktiken samma sak vid en italiensk parlamentsutfrågning i maj, då med tillägget att en affär knappast var nära förestående. Deutsche Börse har bekräftat att inga diskussioner förs.

Tre försök, två nej från Bryssel

Historiken talar emot. EU-kommissionen stoppade NYSE Euronext och Deutsche Börse 2012 med hänvisning till att den nya enheten skulle få en närmast monopolliknande ställning på europeiska börshandlade derivat, och sade nej till Deutsche Börse och London Stock Exchange 2017. Boujnah har själv beskrivit att Euronext försökt tre gånger.

Läs även: Företagsledare varnar för att EU-lättnaden förhandlas bort. Dagens PS

Tidsfönstret är dessutom snävt. Boujnah lämnar vd-posten i maj 2027 och någon efterträdare är inte utsedd. Kepler Cheuvreux pekar ut finanschefen Giorgio Modica som den ledande interna kandidaten – och noterar att han kan ha en annan uppfattning i frågan.