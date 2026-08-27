Nordens största bolag och investerare undersöker om Sverige, Danmark, Norge och Finland ska slå ihop sina börser till en enda marknadsplats. Syftet är att fördjupa likviditeten och locka fler noteringar till regionen.
Förslaget: En enda gemensam nordisk börs
Några av Nordens största bolag och förmögnaste investerare arbetar med ett förslag om en enda gemensam börs, och förslaget är en av flera idéer som industrialliansen Nordic Compass överväger för att knyta ihop regionens kapitalmarknader.
Det skriver Bloomberg med hänvisning till personer med insyn i diskussionerna. Utöver en sammanslagning av de nationella börserna ska alliansen också utreda en harmonisering av ländernas regelverk.
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Nordic Compass bekräftar att arbetet pågår, men tonar ned förväntningarna. Christian Clausen, ordförande för alliansens kapitalmarknadsspår och nordisk ordförande för BlackRock, säger att arbetet handlar om att förbättra möjligheterna att resa kapital i alla skeden, från start-up och venture till tillväxt, uppskalning och börsnoteringar.
Han beskriver läget som ett tidigt sonderingsstadium. Inga överenskommelser om konkreta initiativ eller slutsatser har nåtts, rapporterar Euronews.
Nasdaq sitter på insidan
Att beskriva förslaget som ett hot mot Nasdaqs ställning i Norden vore dock missvisande.
Nasdaq Nordic är en av alliansens medlemmar, tillsammans med Wallenberg Investments, EQT, Nordea, SEB, Ericsson, Nokia, Saab, Ørsted och Novo Nordisk Fonden.
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Nasdaq leder dessutom själv kapitalmarknadsspåret, ett av alliansens fyra ben vid sidan av deep tech, försvar och energi.
Adam Kostyál, vd för Nasdaq Stockholm, har tidigare argumenterat offentligt för logiken bakom initiativet.
Han har beskrivit de nordiska marknaderna som Europas mest homogena, med samma banker, samma ägare och samma private equity-aktörer, och konstaterat att internationella investerare ändå betraktar hela Norden som en marknad.
Tre parter utanför alliansens kontroll
Den verkliga maktkampen står i stället mellan börsoperatörerna.
En sammanslagning skulle kräva medverkan av tre aktörer som inte lyder under alliansen. Nasdaq, som driver merparten av regionens nationella börser, Euronext, som äger Oslobörsen, och Euroclear, som har en central roll i avvecklingen av nordiska värdepappersaffärer.
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Där positionerar sig Euronext nu öppet.
Bolaget uppger att det redan har en etablerad nordisk franchise genom Oslo Børs, värdepapperscentraler i Norge och Danmark, Nord Pool och Admincontrol, och att man för en dialog med Nordic Compass om att kunna bidra till praktiska åtgärder.
Euronext lyfter samtidigt fram sin egen federala flerlandsmodell som en mall, där gemensam teknik och harmoniserade regler kombineras med lokala börser. Nasdaq har inte kommenterat uppgifterna, enligt Euronews.
Fyra biljoner dollar i potten
Insatsen är betydande. Nordiska pensionsfonder och statliga investerare förvaltar närmare 4 000 miljarder dollar och tar in mer än 175 miljarder dollar om året, kapital som i dag är utspritt över fyra separata marknader i stället för samlat i en.
Alliansen bildades i maj och leds av Finlands tidigare statsminister Jyrki Katainen.
Bakgrunden är oron för att nordiska bolag i allt högre grad söker kapital i USA, som Realtid tidigare rapporterat.
De första initiativen presenteras vid toppmötet i Göteborg den 4–5 november, där kapitalmarknadsförslaget ryktas ingå.