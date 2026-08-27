Förslaget: En enda gemensam nordisk börs

Några av Nordens största bolag och förmögnaste investerare arbetar med ett förslag om en enda gemensam börs, och förslaget är en av flera idéer som industrialliansen Nordic Compass överväger för att knyta ihop regionens kapitalmarknader.

Det skriver Bloomberg med hänvisning till personer med insyn i diskussionerna. Utöver en sammanslagning av de nationella börserna ska alliansen också utreda en harmonisering av ländernas regelverk.

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Nordic Compass bekräftar att arbetet pågår, men tonar ned förväntningarna. Christian Clausen, ordförande för alliansens kapitalmarknadsspår och nordisk ordförande för BlackRock, säger att arbetet handlar om att förbättra möjligheterna att resa kapital i alla skeden, från start-up och venture till tillväxt, uppskalning och börsnoteringar.

Han beskriver läget som ett tidigt sonderingsstadium. Inga överenskommelser om konkreta initiativ eller slutsatser har nåtts, rapporterar Euronews.

Nasdaq sitter på insidan

Att beskriva förslaget som ett hot mot Nasdaqs ställning i Norden vore dock missvisande.

Nasdaq Nordic är en av alliansens medlemmar, tillsammans med Wallenberg Investments, EQT, Nordea, SEB, Ericsson, Nokia, Saab, Ørsted och Novo Nordisk Fonden.

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Nasdaq leder dessutom själv kapitalmarknadsspåret, ett av alliansens fyra ben vid sidan av deep tech, försvar och energi.

Adam Kostyál, vd för Nasdaq Stockholm, har tidigare argumenterat offentligt för logiken bakom initiativet.

Han har beskrivit de nordiska marknaderna som Europas mest homogena, med samma banker, samma ägare och samma private equity-aktörer, och konstaterat att internationella investerare ändå betraktar hela Norden som en marknad.