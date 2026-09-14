Zelenskyj utfärdar sanktioner mot pressekreterare: "Brott mot grundlagen"

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har infört omfattande sanktioner mot sin förre pressekreterare Iuliia Mendel.

Hon har sedan tidigare hoppat av och är numera är en av hans mest högljudda kritiker i USA.

Åtgärden har fått stöd i Ukraina men väntas samtidigt öka granskningen av presidentens användning av sanktioner mot politiska motståndare.

Fryser hennes tillgångar

Sanktionerna mot Mendel och flera ryska individer och organisationer beslutades genom ett presidentdekret på söndagskvällen, skriver Financial Times.

De gäller i tio år och omfattar bland annat frysning av tillgångar samt begränsningar av handel och kapitalrörelser.

För Mendel innebär beslutet även att hennes konton på Facebook, Instagram och X kan blockeras från åtkomst inom Ukraina.

Hon har tiotusentals följare på sociala medier, där hon återkommande riktat hård kritik mot Zelenskyj och hans regering.

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Mendel har anklagats för att sprida rysk desinformation och stödja Moskvas aggressiva politik mot Ukraina.

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