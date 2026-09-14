Iuliia Mendel var en nära medarbetare till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Nu har de istället hamnat rejält i luven på varandra.
Zelenskyj utfärdar sanktioner mot pressekreterare: "Brott mot grundlagen"
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har infört omfattande sanktioner mot sin förre pressekreterare Iuliia Mendel.
Hon har sedan tidigare hoppat av och är numera är en av hans mest högljudda kritiker i USA.
Åtgärden har fått stöd i Ukraina men väntas samtidigt öka granskningen av presidentens användning av sanktioner mot politiska motståndare.
Fryser hennes tillgångar
Sanktionerna mot Mendel och flera ryska individer och organisationer beslutades genom ett presidentdekret på söndagskvällen, skriver Financial Times.
De gäller i tio år och omfattar bland annat frysning av tillgångar samt begränsningar av handel och kapitalrörelser.
För Mendel innebär beslutet även att hennes konton på Facebook, Instagram och X kan blockeras från åtkomst inom Ukraina.
Hon har tiotusentals följare på sociala medier, där hon återkommande riktat hård kritik mot Zelenskyj och hans regering.
Mendel har anklagats för att sprida rysk desinformation och stödja Moskvas aggressiva politik mot Ukraina.
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”Bekämpar alla som ifrågasätter hans version”
I flera inlägg tar hon strid mot Zelenskyj.
”Sanktioner mot ukrainska medborgare är ett brott mot grundlagen, precis som många av Zelenskyjs andra beslut. Zelenskyj utkämpar inte bara kriget – han bekämpar alla som ifrågasätter hans version av det”, skrev hon.
Fallet är politiskt känsligt eftersom Mendel inte är en rysk företrädare eller affärsprofil som anklagas för att hjälpa Moskva. Hon var i stället en tidigare högt uppsatt medlem av Zelenskyjs egen administration.
Zelenskyj har även tidigare riktat sanktioner mot tidigare allierade. I maj infördes åtgärder mot Andriy Bohdan, hans tidigare stabschef.
I februari 2025 utfärdades sanktioner mot den tidigare presidenten Petro Porosjenko, som Zelenskyj besegrade i valet 2019.
Porosjenko har kallat sanktionerna politiskt motiverade och grundlagsvidriga.
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Har uttryckt oro
Han har förlorat en rättslig prövning i Ukrainas högsta domstol men planerar att gå vidare till domstolens stora kammare och Europadomstolen.
Flera nuvarande och tidigare EU-företrädare har uttryckt oro för att Zelenskyjs användning av sanktioner mot politiska motståndare kan skada hans internationella anseende.
Mendel, 40, arbetade tidigare som journalist och som medarbetare åt bland andra The New York Times.
Efter Zelenskyjs jordskredsseger 2019 blev hon hans första pressekreterare. Hon lämnade posten i juli 2021.
År 2022 publicerade hon en positiv bok om Zelenskyj och sin tid i regeringen. Under det senaste året har hon däremot blivit en av hans mest högljudda kritiker och anklagat honom för korruption och för att förlänga kriget för egen vinning.
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