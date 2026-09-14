En man och en kvinna döms till flera års fängelse efter att under flera år ha bedrivit olaglig valutaväxlingsverksamhet i Stockholmsområdet.
Man och kvinna får fängelse – växlade krypto för 33 miljoner
Mannen ska bland annat ha hanterat kryptovaluta för andras räkning till ett värde av omkring 33 miljoner kronor.
Svea hovrätt fastställer nu Solna tingsrätts dom. Mannen döms till fyra års fängelse och kvinnan till ett år och nio månaders fängelse.
Båda döms för grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott, skriver Dagens Juridik.
Hittades mycket kontanter
Polisens utredning tog fart efter ett tillslag mot mannens bostad våren 2025. Där beslagtogs mobiltelefoner och över 920 000 kronor samt 2 000 euro i kontanter.
Pengarna hade bland annat gömts under en besticklåda och i en leksaksbil.
Under våren 2026 genomfördes ytterligare husrannsakningar i mannens bostad, en lokal med koppling till honom och två lägenheter som kopplades till kvinnan.
Hos mannen hittades närmare 170 000 kronor och omkring 11 000 dollar i kontanter. I den misstänkta lokalen fanns över 110 000 kronor.
Hos kvinnan hittades närmare 470 000 kronor, över 23 000 euro och 1 300 dollar i en papperspåse i en garderob.
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Avlyssnade samtal en del av bevisningen
Av chattar och avlyssnade samtal framgick att mannen hanterat kryptoöverföringar för annans räkning.
Åklagarsidan bedömde det totala värdet till omkring 36 miljoner kronor, men domstolen satte ned beloppet till 33 miljoner efter en försiktigare beräkning av kryptokursen.
Mannen och kvinnan dömdes även för att gemensamt ha mottagit och överfört kontanter till ett värde av minst 4 miljoner kronor mellan 2023 och 2025.
Verksamheten hade bedrivits utan bokföring under fyra räkenskapsår, vilket låg till grund för åtalen om grovt bokföringsbrott.
Mannen får näringsförbud i sju år och kvinnan i fem år. En tredje man döms för ringa näringspenningtvätt efter att ha hanterat kontanter tillsammans med den dömde mannen.
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