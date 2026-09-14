Man och kvinna får fängelse – växlade krypto för 33 miljoner

Mannen ska bland annat ha hanterat kryptovaluta för andras räkning till ett värde av omkring 33 miljoner kronor.

Svea hovrätt fastställer nu Solna tingsrätts dom. Mannen döms till fyra års fängelse och kvinnan till ett år och nio månaders fängelse.

Båda döms för grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott, skriver Dagens Juridik.

Hittades mycket kontanter

Polisens utredning tog fart efter ett tillslag mot mannens bostad våren 2025. Där beslagtogs mobiltelefoner och över 920 000 kronor samt 2 000 euro i kontanter.

Pengarna hade bland annat gömts under en besticklåda och i en leksaksbil.

Under våren 2026 genomfördes ytterligare husrannsakningar i mannens bostad, en lokal med koppling till honom och två lägenheter som kopplades till kvinnan.

Hos mannen hittades närmare 170 000 kronor och omkring 11 000 dollar i kontanter. I den misstänkta lokalen fanns över 110 000 kronor.

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Hos kvinnan hittades närmare 470 000 kronor, över 23 000 euro och 1 300 dollar i en papperspåse i en garderob.

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