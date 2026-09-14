Fastighetsbolag för över 81 miljarder euro har försvunnit från de europeiska börserna sedan 2020. Nu positionerar sig amerikanska jättar i en sektor som handlats under portföljvärdena i snart tjugo år. Stockholmsbörsens rabatterade fastighetsbolag har ännu inte fått något bud.
Europas fastighetsbolag lämnar börsen – amerikanerna ser sitt läge
Sedan utgången av 2020 har europeiska börser tappat fastighetsbolag till ett värde av mer än 81 miljarder euro. Det rapporterar Bloomberg med siffror insamlade av branschorganisationen European Public Real Estate Association, Epra.
Totalt har 61 bolag lämnat börsen sedan toppen tidigt under decenniet. De flesta genom fusioner med andra noterade konkurrenter, resten via avnoteringar och utköpsaffärer. I Storbritannien har 49 bolag försvunnit från listorna sedan 2017.
Amerikansk jätte köper fastighetsförvaltare – tredubblar i Europa
Den amerikanska kapitalförvaltaren Franklin Templeton, med 1 790 miljarder dollar under förvaltning, tar majoriteten i den europeiska fastighetsförvaltaren Stoneshield Capital. Affären görs via fastighetsdotterbolaget Clarion Partners och tredubblar koncernens europeiska fastighetskapital.
Drivkraften är enkel: ihållande svaga aktiekurser har gjort bolagen sårbara för uppköp. Europeiska fastighetsbolag har handlats under sina portföljvärden mer eller mindre sedan finanskrisen, och hoppet i finansieringskostnader efter inflationschocken 2022 har förstärkt mönstret.
”Vi kan komma in som problemlösare”
Det är i det gapet de amerikanska aktörerna ser en möjlighet. Logistikjätten Prologis håller på att köpa brittiska Segro till en prislapp om 14 miljarder pund, Storbritanniens största noterade fastighetsbolag lämnar därmed börsen.
På Epras konferens i Milano förra veckan beskrev Sumit Roy, vd för amerikanska Realty Income, logiken öppet: bolagets fördel i kapitalkostnad och dess skala gör att det kan gå in som problemlösare och bidra till att konsolidera branschen.
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Stämningen på konferensen beskrivs som ovanligt dyster. Rogier Quirijns, Europachef vid kapitalförvaltaren Cohen & Steers, konstaterade att det hopp som fanns i fjol nu är borta, skriver Finansavisen.
Bronwen Maddox, chef för den brittiska tankesmedjan Chatham House, formulerade det så här: ”De svarta svanarna kommer inte längre en och en, utan i hela flockar.”
Svensk rabatt – men inget bud
Ränteuppgången slog igenom i onsdags, när Aroundtown, Vonovia och Castellum hörde till Europas största börsförlorare.
Samtidigt är Sverige Nordens tyngsta transaktionsmarknad, volymen under första halvåret var tre gånger högre än Norges.
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Rabatterna består ändå. Av de 35 svenska fastighetsbolag SB1 Markets bevakade i våras bar inte ett enda säljrekommendation, samtidigt som sektorn underavkastat i fyra år till en snittvärdering på P/NAV 0,73. Pareto Securities noterade i somras att transaktionsvolymer och uthyrning förbättras utan att kurserna följer med, skriver Dagens PS.
Arctic Securities har pekat ut bolag värderade under tio miljarder kronor som de mest utsatta. För övriga har aktieåterköp blivit mer lönsamt än att köpa fastigheter.
Den tydligaste maktförskjutningen i svensk börsfastighet kommer dock inte från USA utan från Norge. John Fredriksen kontrollerar 22,3 procent av Fabege, och norrmannen Bent Oustad sitter sedan i fjol i vd-stolen.