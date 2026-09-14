Europas fastighetsbolag lämnar börsen – amerikanerna ser sitt läge

Sedan utgången av 2020 har europeiska börser tappat fastighetsbolag till ett värde av mer än 81 miljarder euro. Det rapporterar Bloomberg med siffror insamlade av branschorganisationen European Public Real Estate Association, Epra.

Totalt har 61 bolag lämnat börsen sedan toppen tidigt under decenniet. De flesta genom fusioner med andra noterade konkurrenter, resten via avnoteringar och utköpsaffärer. I Storbritannien har 49 bolag försvunnit från listorna sedan 2017.

Drivkraften är enkel: ihållande svaga aktiekurser har gjort bolagen sårbara för uppköp. Europeiska fastighetsbolag har handlats under sina portföljvärden mer eller mindre sedan finanskrisen, och hoppet i finansieringskostnader efter inflationschocken 2022 har förstärkt mönstret.

”Vi kan komma in som problemlösare”

Det är i det gapet de amerikanska aktörerna ser en möjlighet. Logistikjätten Prologis håller på att köpa brittiska Segro till en prislapp om 14 miljarder pund, Storbritanniens största noterade fastighetsbolag lämnar därmed börsen.

På Epras konferens i Milano förra veckan beskrev Sumit Roy, vd för amerikanska Realty Income, logiken öppet: bolagets fördel i kapitalkostnad och dess skala gör att det kan gå in som problemlösare och bidra till att konsolidera branschen.

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Stämningen på konferensen beskrivs som ovanligt dyster. Rogier Quirijns, Europachef vid kapitalförvaltaren Cohen & Steers, konstaterade att det hopp som fanns i fjol nu är borta, skriver Finansavisen.

Bronwen Maddox, chef för den brittiska tankesmedjan Chatham House, formulerade det så här: ”De svarta svanarna kommer inte längre en och en, utan i hela flockar.”