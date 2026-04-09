Efter en snabbt fördjupad global energikris uppger Kreml att efterfrågan på rysk energi ökar kraftigt från nya marknader.

Enligt uttalanden från Kreml, under ledning av Vladimir Putin, har kriget i Mellanöstern skapat stora störningar i energiflödena.

Särskilt har situationen kring Hormuzsundet begränsat transporten av olja från Gulfregionen, vilket pressat upp priser och skapat osäkerhet på marknaderna.

Vill fasa ut energin

Samtidigt fortsätter EU sin strategi att fasa ut rysk energi efter invasionen av Ukraina.

Planen inkluderar att stoppa import av rysk gas inom de kommande åren samt att begränsa nya kontrakt för flytande naturgas, LNG.

Trots detta uppger ryska företrädare att intresset från andra delar av världen ökar.

”Det finns ett enormt antal förfrågningar om köp av våra energiresurser från alternativa källor. Vi förhandlafr på ett sådant sätt att den här situationen bäst passar våra intressen”, säger talespersonen Dmitrij Peskov, enligt Reuters.