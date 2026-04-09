När kriget fortsätter i Mellanöstern är energikrisen ett faktum. Det har fått efterfrågan på rysk energi att stiga rejält.
Fler vänder sig till Ryssland under krisen: "Enormt intresse"
Efter en snabbt fördjupad global energikris uppger Kreml att efterfrågan på rysk energi ökar kraftigt från nya marknader.
Enligt uttalanden från Kreml, under ledning av Vladimir Putin, har kriget i Mellanöstern skapat stora störningar i energiflödena.
Särskilt har situationen kring Hormuzsundet begränsat transporten av olja från Gulfregionen, vilket pressat upp priser och skapat osäkerhet på marknaderna.
Vill fasa ut energin
Samtidigt fortsätter EU sin strategi att fasa ut rysk energi efter invasionen av Ukraina.
Planen inkluderar att stoppa import av rysk gas inom de kommande åren samt att begränsa nya kontrakt för flytande naturgas, LNG.
Trots detta uppger ryska företrädare att intresset från andra delar av världen ökar.
”Det finns ett enormt antal förfrågningar om köp av våra energiresurser från alternativa källor. Vi förhandlafr på ett sådant sätt att den här situationen bäst passar våra intressen”, säger talespersonen Dmitrij Peskov, enligt Reuters.
Priset har stigit
Flera asiatiska länder, däribland Vietnam, Indonesien och Filippinerna, uppges vilja öka sina inköp av rysk olja när leveranser från Mellanöstern störs.
Även Japan sägs förbereda sig för att åka till Moskva snart med sikte på att ta större del av ryska energileveranser, skriver Dagens Industri.
Efterfrågan har i vissa fall varit så stark att priset på den ryska oljeexporten stigit till nivåer över det globala riktmärket Brentolja, vilket är ovanligt.
Stor exportör
Ryssland producerar omkring tio miljoner fat olja per dag och är en av världens största exportörer. En betydande del går på export, vilket gör energisektorn central för landets ekonomi.
Samtidigt har attacker mot rysk energiinfrastruktur minskat exportkapaciteten, vilket kan begränsa möjligheten att fullt ut dra nytta av den ökade efterfrågan.
Även exporten av naturgas håller på att ställas om.
Marknaden stöps om
Projektet Yamal LNG i Arktis har återupptagit leveranser till Kina efter ett längre uppehåll, vilket ses som ett tecken på att Ryssland i allt högre grad riktar sina energiflöden österut.
Utvecklingen illustrerar en snabb omstrukturering av den globala energimarknaden.
Medan Europa försöker bryta sitt beroende av ryska leveranser söker andra regioner nya möjligheter att säkra energiförsörjningen i ett läge präglat av geopolitisk oro.
