Vapenvila: Börsen rusar och oljan rasar

Många asiatiska börser öppnar starkt under onsdagshandeln efter att USA och Iran kommit överens om en vapenvila.

Sydkoreanska Kospi går rejält framåt under den inledande handeln och är upp med 5,2 procent.

Även i Japan har den senaste händelseutvecklingen i Irankriget gjort avtryck. Nikkei 225 stiger med 4,5 procent och det bredare Topix med 3,0 procent.

Dramatiskt fall av oljepriset efter Trumps besked

Oljepriset sjunker rejält natten mot onsdagen sedan USA:s president Donald Trump uppgett att USA och Iran är överens om en två veckor lång vapenvila.

En avsevärd minskning av oljepriset följde på USA:s president Donald Trumps besked om stoppade attacker mot Iran. Foto: Eric Gay/AP/TT

WTI-oljan faller omkring 9,0 procent till 102 dollar per fat, rapporterar CNBC. Innan USA:s och Israels krig mot Iran inleddes den 28 februari kostade oljan cirka 70 dollar per fat