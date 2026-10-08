Femton banker från tre kontinenter vill finansiera EQT:s köp av den australiska avfallsjätten Cleanaway. Affären är så eftertraktad att bankerna kan få nöja sig med mindre andelar än de räknat med.
EQT:s jättebud: banker slåss om finansiering på 38 miljarder
EQT:s uppköp av Cleanaway tar ett stort steg framåt. Femton långivare söker nu interna godkännanden för att garantera ett skuldpaket på över 5,5 miljarder australiska dollar, drygt 38 miljarder kronor. Det rapporterar Australian Financial Review med hänvisning till flera anonyma källor.
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Pengarna ska finansiera EQT Infrastructures bud på Australiens största avfallsbolag. Affären värderar Cleanaway till 9,4 miljarder australiska dollar inklusive skulder, motsvarande drygt 65 miljarder kronor. Enligt Realtids beräkning motsvarar lånen därmed närmare 60 procent av affärens totala värde.
Banker från tre kontinenter
Enligt AFR deltar de flesta, om inte alla, av Australiens storbanker. Med finns också Japans tre största banker, Mitsubishi UFJ, Mizuho och Sumitomo Mitsui, samt de franska bankerna BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis och Société Générale. Kanadensiska RBC och CIBC är också med.
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Därtill kommer en handfull europeiska och amerikanska banker, sannolikt Barclays och JPMorgan, som enligt tidningen har rådgivande roller i affären.
Intresset är så stort att bankerna kan få se sina andelar krympa. Affären är mycket väl täckt, säger två personer nära säljsidan till AFR.
Godkännandena väntas vara klara inom en till två veckor. Personer nära EQT lyfter fram bolagets erfarenhet från avfallsbranschen som ett viktigt säljargument. I februari köpte EQT tillsammans med Blackstone det spanska avfallsbolaget Urbaser, rapporterade Business News Australia.
Svag rapport bakom budet
EQT erbjöd i augusti 3,13 australiska dollar per aktie, en premie på 32 procent. Cleanaways styrelse under ordföranden Samantha Hogg ställde sig snabbt bakom budet, och EQT inledde en nio veckor lång granskning. Enligt AFR hade parterna då redan förts samtal sedan april.
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Sedan dess har Cleanaway lämnat ett helårsresultat som enligt AFR missade analytikernas förväntningar på samtliga viktiga nyckeltal, från vinst och kassaflöde till marginaler.
När exklusiviteten löpte ut i september utan bindande avtal bekräftade EQT ändå att granskningen inte gett skäl att sänka budet.
Marknaden tvekar fortfarande
Cleanaways aktie stängde på torsdagen på 2,76 australiska dollar, drygt 13 procent under budnivån. Det är en stor rabatt för en affär som styrelsen stöder och som bankerna slåss om att finansiera. Rabatten visar att marknaden fortfarande räknar med en tydlig risk att affären inte blir av.
Det återstår också flera steg. Aktieägarna ska rösta, och affären kräver godkännande från utlandsinvesteringsmyndigheten FIRB och konkurrensmyndigheten ACCC. Om allt går enligt plan kan affären slutföras i mars, och då lämnar Cleanaway börsen efter 21 år.
Viktig affär för EQT
Cleanaway är EQT:s största satsning i Australien. I juli köpte EQT parkeringsteknikbolaget Orikan för motsvarande 3,2 miljarder kronor, rapporterade Dagens PS.
I slutet av september förlorade EQT däremot budstriden om kapitalförvaltaren Perpetual, trots tre budhöjningar. Samtidigt pågår budet på spanska Acciona Energía, som EQT har lagt tillsammans med norska oljefonden.