EQT:s jättebud: banker slåss om finansiering på 38 miljarder

EQT:s uppköp av Cleanaway tar ett stort steg framåt. Femton långivare söker nu interna godkännanden för att garantera ett skuldpaket på över 5,5 miljarder australiska dollar, drygt 38 miljarder kronor. Det rapporterar Australian Financial Review med hänvisning till flera anonyma källor.

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Pengarna ska finansiera EQT Infrastructures bud på Australiens största avfallsbolag. Affären värderar Cleanaway till 9,4 miljarder australiska dollar inklusive skulder, motsvarande drygt 65 miljarder kronor. Enligt Realtids beräkning motsvarar lånen därmed närmare 60 procent av affärens totala värde.

Banker från tre kontinenter

Enligt AFR deltar de flesta, om inte alla, av Australiens storbanker. Med finns också Japans tre största banker, Mitsubishi UFJ, Mizuho och Sumitomo Mitsui, samt de franska bankerna BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis och Société Générale. Kanadensiska RBC och CIBC är också med.

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Därtill kommer en handfull europeiska och amerikanska banker, sannolikt Barclays och JPMorgan, som enligt tidningen har rådgivande roller i affären.

Intresset är så stort att bankerna kan få se sina andelar krympa. Affären är mycket väl täckt, säger två personer nära säljsidan till AFR.

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Godkännandena väntas vara klara inom en till två veckor. Personer nära EQT lyfter fram bolagets erfarenhet från avfallsbranschen som ett viktigt säljargument. I februari köpte EQT tillsammans med Blackstone det spanska avfallsbolaget Urbaser, rapporterade Business News Australia.