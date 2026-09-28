EQT:s miljardjakt går trögare – tre budhöjningar räckte inte

EQT:s försök att köpa den australiska kapitalförvaltaren Perpetual är över. Styrelsen avvisade för en dryg vecka sedan det som EQT själv beskrev som sitt slutliga bud, 22,50 australiska dollar per aktie, och meddelade att samtalen är avslutade.

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Budet värderade Perpetual till omkring 2,6 miljarder australiska dollar, drygt 17 miljarder kronor. När uppköpspremien försvann föll aktien 15,1 procent till 16,64 australiska dollar under måndagen.

Fyra förslag på tre månader

Budprocessen inleddes i början av juli. EQT:s första bud låg på 21,64 dollar per aktie. Det lades via Windflower, ett bolag som indirekt kontrolleras av EQT, och avvisades som alltför villkorat, skriver Bloomberg. EQT höjde därefter till 22,07 dollar och i slutet av juli till 22,50 dollar.

Perpetual sa nej även då, men gav EQT tillgång till viss icke-offentlig information för att se om ett högre bud var möjligt. Något sådant kom inte.

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Det sista förslaget låg kvar på 22,50 dollar. Nyheten var att Perpetual fick dela ut upp till 0,60 dollar per aktie utan att köpeskillingen minskades, vilket gav ägarna teoretiskt 23,10 dollar per aktie.

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Styrelsen bedömde att budet fortfarande undervärderade bolaget och att antagandena bakom affären innebar en oacceptabel genomföranderisk. Perpetual går nu vidare med försäljningen av sin förmögenhetsförvaltning, som väntas bli klar under fjärde kvartalet.