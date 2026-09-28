Perpetual stängde dörren efter fyra förslag på tre månader. Nu flyttas fokus till nästa stora australiska affär, där EQT fortfarande saknar ett bindande avtal.
EQT:s miljardjakt går trögare – tre budhöjningar räckte inte
EQT:s försök att köpa den australiska kapitalförvaltaren Perpetual är över. Styrelsen avvisade för en dryg vecka sedan det som EQT själv beskrev som sitt slutliga bud, 22,50 australiska dollar per aktie, och meddelade att samtalen är avslutade.
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Budet värderade Perpetual till omkring 2,6 miljarder australiska dollar, drygt 17 miljarder kronor. När uppköpspremien försvann föll aktien 15,1 procent till 16,64 australiska dollar under måndagen.
Fyra förslag på tre månader
Budprocessen inleddes i början av juli. EQT:s första bud låg på 21,64 dollar per aktie. Det lades via Windflower, ett bolag som indirekt kontrolleras av EQT, och avvisades som alltför villkorat, skriver Bloomberg. EQT höjde därefter till 22,07 dollar och i slutet av juli till 22,50 dollar.
Perpetual sa nej även då, men gav EQT tillgång till viss icke-offentlig information för att se om ett högre bud var möjligt. Något sådant kom inte.
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Det sista förslaget låg kvar på 22,50 dollar. Nyheten var att Perpetual fick dela ut upp till 0,60 dollar per aktie utan att köpeskillingen minskades, vilket gav ägarna teoretiskt 23,10 dollar per aktie.
Styrelsen bedömde att budet fortfarande undervärderade bolaget och att antagandena bakom affären innebar en oacceptabel genomföranderisk. Perpetual går nu vidare med försäljningen av sin förmögenhetsförvaltning, som väntas bli klar under fjärde kvartalet.
Offensiv i Australien
Nederlaget kommer mitt i en intensiv australisk offensiv. I juli köpte EQT parkeringsteknikbolaget Orikan för motsvarande 3,2 miljarder kronor, rapporterade Dagens PS.
I augusti kom det största draget. EQT Infrastructure lade ett bud på avfallsjätten Cleanaway som värderar bolaget till 6,9 miljarder australiska dollar, omkring 46 miljarder kronor. Inklusive skulder handlar det om 9,4 miljarder australiska dollar.
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Cleanaways styrelse har sagt sig beredd att rekommendera budet. Den exklusiva granskningsperioden har dock löpt ut utan att parterna skrivit ett bindande avtal. EQT har bekräftat att granskningen inte gett skäl att sänka budet, men förhandlingarna pågår fortfarande.
Ett känt mönster
Att EQT hellre lämnar en affär än höjer ytterligare är inget nytt. När EQT och Olof Hallrup förra året ville köpa ut Fortnox var budet också slutligt. AMF:s aktiechef Anders Oscarsson kallade då inställningen ”lätt snål”. Budet nådde aldrig 90-procentsgränsen, men budgivarna gick vidare med drygt 80 procent av aktierna.
Priset blir en central fråga även i Spanien, där EQT tillsammans med norska oljefonden har lagt bud på förnybartbolaget Acciona Energía.
För Perpetuals ägare handlar frågan nu om vad bolaget är värt utan budpremie. Aktien handlas en bra bit under EQT:s nivå. För EQT blir Cleanaway nästa test på om den australiska offensiven håller.