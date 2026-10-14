Elektronikjätten bygger bostadsområde – för att motverka befolkningskrisen

Att Japan har låga födslotal är välkänt, och det påverkar också den ekonomiska utvecklingen.

Nu bygger den japanska elektroniktillverkaren TDK ett bostadskomplex i norra Japan för att locka arbetstagare till en region som drabbas hårt av befolkningsminskningen.

Satsningen ska säkra kompetens till företagets avancerade fabriker, som bland annat tillverkar komponenter till Apple.

Mycket hög medelålder

Komplexet byggs på tio hektar tidigare risfält i Yurihonjo i prefekturen Akita. Där ska 350 anställda kunna bo i moderna lägenheter, skriver Financial Times.

Anläggningen får bland annat matsal, gym, verkstad och grillplatser som även är öppna för allmänheten. På sikt planeras också fler samhällsfunktioner, däribland vårdinrättningar och butiker.

Akita är den japanska prefektur som krymper snabbast befolkningsmässigt.

Där hinner fem personer dö för varje nytt barn som föds, samtidigt som fler unga lämnar regionen efter examen än stannar för att börja arbeta. Medelåldern är 54 år, högst i Japan.

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