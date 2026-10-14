Medelåldern är hög i Japan, där företag får allt svårare att hitta arbetskraft. Nu satsar TDK på en ny form av lösning.
Elektronikjätten bygger bostadsområde – för att motverka befolkningskrisen
Att Japan har låga födslotal är välkänt, och det påverkar också den ekonomiska utvecklingen.
Nu bygger den japanska elektroniktillverkaren TDK ett bostadskomplex i norra Japan för att locka arbetstagare till en region som drabbas hårt av befolkningsminskningen.
Satsningen ska säkra kompetens till företagets avancerade fabriker, som bland annat tillverkar komponenter till Apple.
Mycket hög medelålder
Komplexet byggs på tio hektar tidigare risfält i Yurihonjo i prefekturen Akita. Där ska 350 anställda kunna bo i moderna lägenheter, skriver Financial Times.
Anläggningen får bland annat matsal, gym, verkstad och grillplatser som även är öppna för allmänheten. På sikt planeras också fler samhällsfunktioner, däribland vårdinrättningar och butiker.
Akita är den japanska prefektur som krymper snabbast befolkningsmässigt.
Där hinner fem personer dö för varje nytt barn som föds, samtidigt som fler unga lämnar regionen efter examen än stannar för att börja arbeta. Medelåldern är 54 år, högst i Japan.
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Har få utländska arbetare
Yurihonjo har förlorat mer än en femtedel av sin befolkning under de senaste 20 åren. För kommunen har frågan om hur människor ska lockas att flytta dit blivit allt viktigare.
TDK har en lång historia i området. Företaget etablerade fabriker i Akita under andra världskriget och har sedan dess utvecklat regionen till ett centrum för tillverkning av avancerade elektroniska komponenter.
Fabrikerna fungerar bland annat som utvecklings- och testanläggningar för processer som senare används i företagets globala produktion.
Automatisering och digitalisering har hjälpt TDK att hålla personalstyrkan stabil samtidigt som produktionen ökat. Men företaget bedömer att tekniken inte kan lösa hela problemet med arbetskraftsbristen.
Till skillnad från vissa andra japanska industristäder har Akita hittills varit försiktigt med att rekrytera utländsk arbetskraft. Prefekturen har omkring 6 000 utländska invånare av en total befolkning på 865 000.
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Vill skapa industrikluster
Vid en TDK-fabrik i Honjo arbetar inte en enda utländsk arbetare bland de omkring 1 000 anställda.
Samtidigt visar erfarenheterna från lokala underleverantörer att utländsk arbetskraft kan vara svår att behålla.
Ett företag som anställt vietnamesiska arbetare uppger att två tredjedelar lämnar efter tre år för bättre betalda jobb i Tokyo eller Osaka.
Även integrationen i lokalsamhället är en utmaning. Bristen på sociala mötesplatser gör det svårt för utländska arbetstagare att bygga ett liv utanför arbetsplatsen.
Japans premiärminister Sanae Takaichi vill stärka regionala industrikluster för att förbättra landets ekonomiska säkerhet.
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