Relationen mellan Kina och Japan når nya bottennivåer. Det märks även i ekonomin, där japanska företag väljer att avveckla lokala kontor.
Japanska företag lämnar Kina i rekordfart – känner sig inte säkra
Japanska företag lämnar Kina i rekordtakt när en svagare kinesisk ekonomi och försämrade relationer mellan länderna får bolagen att ompröva sin närvaro på världens näst största ekonomi.
Antalet japanska företag verksamma i Kina hade i juni sjunkit till 10 118, enligt den japanska kreditupplysningstjänsten Teikoku Databank.
Det är en minskning med 22 procent sedan den förra mätningen i juni 2024 och omkring 30 procent under toppnivån från 2012.
Finns flera skäl
Det är samtidigt den lägsta nivån sedan mätningarna började 2010, skriver CNBC.
Utvecklingen väntas fortsätta. Under de senaste två åren har 4 137 japanska företag helt lämnat Kina, enligt Teikoku Databank.
Samtidigt etablerade sig endast 1 221 nya japanska företag i landet, genom bland annat dotterbolag, fabriker och representationskontor. Det är den lägsta nivån utanför pandemin.
Företagen pressas samtidigt av högre arbets- och tillverkningskostnader, hårdare konkurrens från kinesiska bolag och risken för nya tullar.
Amerikanska handelshinder och en växande indisk marknad har också ökat incitamenten att sprida verksamheten till andra länder.
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Sämre diplomatiska relationerna
Relationerna mellan Tokyo och Peking har försämrats kraftigt sedan Japans premiärminister Sanae Takaichi förra året sade att Japan i vissa fall skulle kunna ingripa militärt om Kina invaderade Taiwan.
Kina har därefter bland annat begränsat exporten av vissa kritiska mineraler till japanska företag och avrått kinesiska medborgare från att resa till Japan.
Samtidigt har japanska företag blivit alltmer beroende av den amerikanska marknaden. För börsbolag på Tokyobörsen kommer mindre än 15 procent av vinsterna från Kina i år, ned från 23 procent 2020.
USA står samtidigt för omkring 35 procent, jämfört med 25 procent 2020.
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Oro bland företag
Även säkerhetsläget påverkar företagens beslut. Flera japanska medborgare, däribland personer med koppling till stora företag, har gripits i Kina under året. Det har ökat oron för att skicka personal till landet.
”Japanska företag och deras anställda känner sig alltmer oönskade och otrygga i Kina”, säger analytikern Jeremy Chan.
Japanska biltillverkare, underleverantörer och exportinriktade industriföretag bedöms vara mest benägna att minska sin närvaro.
Företag som redan har lokaliserat produktionen och kan konkurrera med kinesiska aktörer, bland annat inom medicinteknik och precisionsutrustning, väntas däremot vara mer benägna att stanna.
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