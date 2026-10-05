Japanska företag lämnar Kina i rekordfart – känner sig inte säkra

Japanska företag lämnar Kina i rekordtakt när en svagare kinesisk ekonomi och försämrade relationer mellan länderna får bolagen att ompröva sin närvaro på världens näst största ekonomi.

Antalet japanska företag verksamma i Kina hade i juni sjunkit till 10 118, enligt den japanska kreditupplysningstjänsten Teikoku Databank.

Det är en minskning med 22 procent sedan den förra mätningen i juni 2024 och omkring 30 procent under toppnivån från 2012.

Finns flera skäl

Det är samtidigt den lägsta nivån sedan mätningarna började 2010, skriver CNBC.

Utvecklingen väntas fortsätta. Under de senaste två åren har 4 137 japanska företag helt lämnat Kina, enligt Teikoku Databank.

Samtidigt etablerade sig endast 1 221 nya japanska företag i landet, genom bland annat dotterbolag, fabriker och representationskontor. Det är den lägsta nivån utanför pandemin.

Företagen pressas samtidigt av högre arbets- och tillverkningskostnader, hårdare konkurrens från kinesiska bolag och risken för nya tullar.

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Amerikanska handelshinder och en växande indisk marknad har också ökat incitamenten att sprida verksamheten till andra länder.

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