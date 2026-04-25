Industrin som vill förlänga livet växer så det knakar

Entreprenören Douglas Stark ägnar stor del av sin vardag åt att optimera sin hälsa. Han mäter sömn, kost, träning och 25 biomarkörer i ett Excelldokument för att bromsa åldrandet.

Men när hans mamma får Alzheimer och han själv vaknar utan hörsel på ett öra, spricker föreställningen om att allt går att kontrollera. Han börjar göra en medveten avvikelse från sin perfekta rutin och börjar dricka tre öl på fredagar.



Detta trots att det innebär en risk att hans liv blir något kortare.

Samtidigt blir hjärnan allt viktigare i Starks arbete. När han går igenom sina biomarkörer inser han att många av dem säger lite om just hjärnhälsa, den del av kroppen där åldrandet fortfarande är svårast att fånga.



Därför följer han i dag blodvärden som kan ge tidiga signaler om inflammation och andra riskfaktorer, och han använder dem för att se hur kroppen reagerar över tid.

Miljarder satsas på att bromsa åldrandet

Samtidigt växer en hel industri fram kring tekniker som ska förlänga livet. Och den växer snabbt. I USA har Altos Labs tagit in 5,5 miljarder dollar för att försöka omprogrammera celler till ett yngre tillstånd. Retro Biosciences, backat av Sam Altman, är ett annat exempel.



I Sverige växer bolag som Neko Health, Elfcare och Starks eget Helsa fram med tjänster som kartlägger hälsa genom biomarkörer, blodprov och avancerad bilddiagnostik.

