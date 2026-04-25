Wall Street-legendaren varnar småsparare: "Det luktar 2008"

”Det luktar som den sortens ögonblick igen”, varnar han.

Marknaden för private credit, som i dag värderas till hela 1,8 biljoner dollar i USA, har vuxit rejält sedan bankregleringarna stramades åt efter 2008.

Men enligt Lloyd Blankfein, som ledde Goldman Sachs mellan 2006 och 2018, är tecknen svåra att ignorera. Han menar att systemet har blivit självbelåtet och att riskerna i dessa direktlån utanför den publika marknaden har börjat ackumuleras.

Ett nytt 2008

Till skillnad från den plötsliga bankkollapsen 2008 beskrivs oron inom private credit snarare som en ”långsam erosion”. Javier Corominas, makrostrateg på Oxford Economics, menar enligt Reuters att vi redan befinner oss i de tidiga stadierna av en rullande kris.

En stor del av utmaningen ligger i sektorns brist på transparens. Eftersom det handlar om privata affärer saknas ofta marknadsvärdering, vilket kan maskera förluster under lång tid.

Sektorn pressas nu från flera håll. Högre räntor ökar lånekostnaderna samtidigt som avkastningen krymper. Dessutom varnar analytiker för att AI-driven konkurrens kan slå hårt mot de mjukvarubolag som ofta finansieras via dessa lån, vilket ytterligare ökar risken för inställda betalningar.

Pensionssparare i skottlinjen

Det som gör situationen särskilt allvarlig är kopplingen till bredare finansiella lager. Lloyd Blankfein varnar enligt Yahoo Finacne för att det är de som står sist i kön, ofta pensionssparare och livförsäkringstagare, som riskerar att få ta smällen när systemet viker.

I USA innehar försäkringsbolag kopplade till private equity-bolag tillgångar för uppskattningsvis 1 000 miljarder dollar, där exponeringen mot private credit-förluster faller oproportionerligt tungt på pensionsfonder och privata sparare.

Flera stora aktörer, däribland Blue Owl Capital, har redan börjat införa begränsningar för uttag efter att ha mött historiskt höga krav på inlösen.