Ägt aktien i 40 år: "Sälja nu vore ett misstag"

”Det är ett bättre bolag i dag än när vi köpte 1986”, säger Alasdair McHugh i en intervju med Dagens PS.

Fyra decennier av tro på samma bolag

När Baillie Gifford – grundat 1908 i Edinburgh – gick in som ägare i svenska verkstadsbolaget Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) 1986 var det början på bolaget i dag mest långvariga innehav.

Trots flera cykler av uppgångar och nedgångar på börsen har kapitaljätten aldrig släppt aktien.

Under de senaste decennierna har Atlas Copco vuxit till en global industrijätte med verksamhet i över 180 länder. Produkterna, som används i allt från tillverkningsindustri till sjukvård och energi, har gjort företaget till ett av Sveriges mest framgångsrika exportbolag.

Och belöningen för de som långsiktigt hållit fast i sina aktier har varit stor – plus över 30 000 procent de senaste 40 åren.