Trots tuffa år på börsen ser skotska kapitalfirman Baillie Gifford fortsatt stor potential i sin svenska långkörare – en aktie de köpte för flera decennier sedan.
Ägt aktien i 40 år: "Sälja nu vore ett misstag"
”Det är ett bättre bolag i dag än när vi köpte 1986”, säger Alasdair McHugh i en intervju med Dagens PS.
Fyra decennier av tro på samma bolag
När Baillie Gifford – grundat 1908 i Edinburgh – gick in som ägare i svenska verkstadsbolaget Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) 1986 var det början på bolaget i dag mest långvariga innehav.
Trots flera cykler av uppgångar och nedgångar på börsen har kapitaljätten aldrig släppt aktien.
Under de senaste decennierna har Atlas Copco vuxit till en global industrijätte med verksamhet i över 180 länder. Produkterna, som används i allt från tillverkningsindustri till sjukvård och energi, har gjort företaget till ett av Sveriges mest framgångsrika exportbolag.
Och belöningen för de som långsiktigt hållit fast i sina aktier har varit stor – plus över 30 000 procent de senaste 40 åren.
Tuff tid för aktien
Aktien har dock pressats den senaste tiden, men McHugh ser nedgången som tillfällig.
”Att sälja efter viss marginalpress till följd av tullar vore ett misstag – vi ser detta som ett fall av ‘avbruten ränta-på-ränta-effekt’, inte ‘förstörd ränta-på-ränta-effekt”, säger han till Dagens PS.
Fondförvaltaren beskriver bolaget som ett typexempel på långsiktig värdeskapare där tillfälliga motgångar inte förändrar grundaffären;
”Vår långa erfarenhet av bolaget efter fyra decenniers ägande gör oss väl positionerade att vara goda förvaltare av aktien även efter en period av besvikelser”.
Långsiktighet framför kortsiktiga svängningar
Så trots den senaste tidens svaga aktieutveckling ser Baillie Gifford inga skäl att sälja av innehavet.
”Jag är övertygad om att de kan komma tillbaka till tillväxt”, säger han.
Atlas Copco är back drygt 5 procent i år och 13 procent i ett 12-månaders perspektiv.
Men Baillie Gifford har som sagt en mycket längre tidshorisont än så.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
