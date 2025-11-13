Om 14 år kommer världen att behöva dubbelt så mycket av den omtvistade metallen. Sverige har stora fyndigheter, men den bryts inte alls här.
Efterfrågan på metallen dubblas: Finns i Sverige men bryts inte
Mest läst i kategorin
Efter rekordordern – banken höjer svenska AI-aktien
Efter en rekordorder på 2 miljarder kronor inom datacenter så väljer nu Swedbank i en ny analys att höja riktkursen för den svenska AI-aktien. ”Vi har uppdaterat våra prognoser, framför allt för 2027, och ser starkare förutsättningar även bortom prognosperioden”, skriver Swedbanks (börskurs Swedbank) börsexpert Mats Liss. Läs även: Efterfrågan på metallen dubblas: Finns i …
USA:s oljestrategi pressade priset – nu bromsar gröna skiftet
Produktionen av olja ligger på rekordnivåer – medan efterfrågan bromsar in. Överskottet växer för varje dag, men det är en helt annan effekt som oroar experter. Varje dag produceras cirka 100 miljoner fat råolja i världen. Samtidigt saknas köpare för ungefär två miljoner av dem. Överskottet måste lagras någonstans, men ingen vet exakt hur stort …
Europas aktier slår rekord – Novo Nordisk lyfter
Nyheter från andra sidan Atlanten och lyft för Novo Nordisk. Det är två av skälen till att europeiska aktier når nya höjder. Wall Street darrade till något i veckan efter att techaktierna fallit. Men i Europa är optimismen hög. Europeiska börser steg till nya rekordnivåer på onsdagen efter tecken på framsteg kring den amerikanska budgetkrisen …
Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig
Siffrorna målar upp en fortsatt gynnsam bild av det svenska spelundret. Samtidigt har året varit tungt – och nästa års rapport kan bli betydligt dystrare. Den svenska spelindustrin fortsätter att växa och sätter nytt rekord. Enligt branschorganisationen Dataspelsbranschens rapport Spelutvecklarindex omsatte svenska spelbolag totalt 73 miljarder kronor under 2024, inklusive dotterbolag utomlands. Det innebär att …
USA:s finansminister flaggar för tullättnader
USA:s finansminister Scott Bessent säger i en intervju i tv-kanalen Fox att det kommer att komma flera tullbesked de närmaste dagarna. Han flaggar bland annat för lägre tull på kaffe och frukt. Att dela ut statens tullinkomster till medborgarna, något som president Donald Trump talade om häromdagen, är något som diskuteras, enligt Bessent, men att …
Vi använder metallen själva och planerar att använda mer. I stora delar av världen ska den ge energi till datacenter och teknikfabriker vid sidan av sol-, vind- och vattenkraft.
Men trots det har vi, av miljöskäl, haft ett förbud mot att bryta metallen i Sverige. Det förbudet har regeringen precis avskaffat. Nu kvartstår ett kommunalt veto som det sista hindret för att börja bryta svenskt uran.
Skiftet skulle, om det blir av, ha utmärkt timing. Förväntningarna är nämligen att efterfrågan på uran ska dubblas inom 15 år. Det skulle alltså inte vara någon brist på tagare på den radioaktiva metallen om den bryts i Sverige.
Kärnkraftsboom kräver metallen
Den globala kärnkraftsboomen är redan ett faktum. Enligt World Nuclear Association väntas efterfrågan på uran öka med närmare 30 procent till 2030, och mer än fördubblas till 2040. Bakgrunden är att allt fler länder återupptar eller utökar sina kärnenergiprogram för att nå nettonollutsläpp och säkra sin elförsörjning.
Den ökade optimismen gäller inte bara Asien. I Europa ses nu flera länder som tidigare planerat avvecklingar, däribland Tyskland och Belgien, om sina beslut.
Samtidigt driver intresset för små modulära reaktorer, SMR, på utvecklingen ytterligare. De nya minikraftverken kräver mindre yta, lägre investeringar och kan byggas snabbare än traditionella reaktorer.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Strategiskt läge för Sverige
Men medan efterfrågan rusar är utbudet snävt. Enligt WNA tar det ofta mellan 10 och 20 år från fynd till färdig gruva. Befintliga gruvor räcker för nuvarande behov, men efter 2030 väntas tillgången halveras om inga nya gruvor öppnas.
Det skapar en kapplöpning om nya projekt, där länder med outnyttjade fyndigheter, som Sverige, står väl placerade.
För en råvaruexporterande ekonomi kan uran bli en strategisk tillgång. Frågan är hur snabbt opinionen svänger. Uran är inte vilken metall som helst, och vägen från beslut till brytning är lång. Men om världen ska fördubbla sin kärnkraft till 2040, lär ingen kunna stå helt utanför den nya uranfebern.
EU håller nyckeln till Sveriges uran
Sverige öppnar för uranbrytning igen 2026, men vägen mot självförsörjning styrs till stor del från Bryssel. Enligt Euratom-fördraget, som Sverige anslöt sig till på 90-talet, måste all handel med kärnbränsle godkännas av EU:s försörjningsbyrå. I teorin har man förköpsrätt på allt uran som bryts inom unionen.
Trots detta kan Sverige behålla sitt eget uran, så länge EU:s regler följs. Men eftersom landet saknar anrikningskapacitet förblir det svenska kärnbränslet beroende av andra länder.
Flera bolag lobbar för och förbereder sig för att bryta uran i Sverige. Lokalt protesterar man mot planerna och än så länge sätter det kommunala vetot stopp, trots det hävda förbudet.
Framtiden för svenskt uran är ännu inte skriven, men marknaden hoppas helt klart på att vi ska ta upp den radioaktiva metallen ur vår jord.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet