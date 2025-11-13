Efterfrågan på metallen dubblas: Finns i Sverige men bryts inte

Vi använder metallen själva och planerar att använda mer. I stora delar av världen ska den ge energi till datacenter och teknikfabriker vid sidan av sol-, vind- och vattenkraft.

Men trots det har vi, av miljöskäl, haft ett förbud mot att bryta metallen i Sverige. Det förbudet har regeringen precis avskaffat. Nu kvartstår ett kommunalt veto som det sista hindret för att börja bryta svenskt uran.

Skiftet skulle, om det blir av, ha utmärkt timing. Förväntningarna är nämligen att efterfrågan på uran ska dubblas inom 15 år. Det skulle alltså inte vara någon brist på tagare på den radioaktiva metallen om den bryts i Sverige.

Kärnkraftsboom kräver metallen

Den globala kärnkraftsboomen är redan ett faktum. Enligt World Nuclear Association väntas efterfrågan på uran öka med närmare 30 procent till 2030, och mer än fördubblas till 2040. Bakgrunden är att allt fler länder återupptar eller utökar sina kärnenergiprogram för att nå nettonollutsläpp och säkra sin elförsörjning.

Priset på uran har rusat sedan ungefär fem år tillbaka. Efterfrågan väntas öka samtidigt som många gruvor går mot slutet av sin livscykel. (Bild: TradingEconomics)

Den ökade optimismen gäller inte bara Asien. I Europa ses nu flera länder som tidigare planerat avvecklingar, däribland Tyskland och Belgien, om sina beslut.

Samtidigt driver intresset för små modulära reaktorer, SMR, på utvecklingen ytterligare. De nya minikraftverken kräver mindre yta, lägre investeringar och kan byggas snabbare än traditionella reaktorer.