Inget land i världen lägger lika mycket pengar på sin militär som USA. Ändå lägger den amerikanska staten ännu mer på att betala räntorna på sin statsskuld.
38 935 miljarder dollar – skulden pressar USA mot stupet
Det skenande skuldberget i USA är ett av världens mest uppenbara ekonomiska framtidsproblem. Världens största ekonomi har stora hål i sin budget som man fyller med lånade pengar. Lånen uppgår snart till 40 000 miljarder dollar och det finns ingen konkret plan för att bromsa utvecklingen.
I dag är statsskulden 38 935 miljarder dollar, enligt USA:s egna Finansdepartemant.
USA:s skuld – ett globalt problem
”Ökningen av utbudet av amerikanska statsobligationer komprimerar den säkerhetspremie som amerikanska obligationer traditionellt har haft, en erosion som driver upp lånekostnaderna globalt”, skriver IMF i en rapport.
Enligt JP Morgan-vd:n Jamie Dimon är utvecklingen ohållbar på sikt. Han pekar på att det tidigare funnits ett konkret tillfälle att bromsa skuldutvecklingen genom den så kallade Simpson-Bowles-kommissionen, som tillsattes under Barack Obamas administration. Det tillfället tog man som bekant inte vara på.
Kod som du använder varje dag skrivs i en vind i Huddinge
I början av veckan träffade Realtid den svenska programmeraren Daniel Stenberg som ligger bakom open source-projektet cURL. I 30 år har han utvecklat kod som i dag används precis överallt av miljarder användare.
”cURL hade aldrig blivit vad det är om det inte vore open source. Det är ju den kollektiva insatsen som är styrkan. Genom åren har vi haft över tusen personer som har bidragit med kod. Det är den här öppna modellen som gör att vi kan hålla en kvalitet och en säkerhetsnivå som enskilda företag har svårt att matcha själva.”
Intervjun med Daniel är starskottet för en längre bevakning från Realtid om betydelsen av open source, Europas ledande ställning inom open source och möjligheten att bygga digital suveränitet genom att satsa mer på detta.
Norsk hotelljätte satsar på Sverige – nej, det är inte Stordalen
Viggo Cavling har pratat med Kjetil Nilsen, koncernchef i Thon Gruppen, som beskriver för Realtid hur ett hotell i Stockholm har blivit koncernens främsta satsning.
När verksamheten är i gång väntas intäkten per rum ligga minst 2 500 kronor på rum och natt. Beläggningen förväntas ligga kring 80 procent. Utöver rummen är restaurang, bar och mötesytor en central del av affären.
Bakom satsningen står Olav Thons stiftelse som driver många hotell och köpcentrum hemma i Norge. Koncernens totala omsättning är 15 miljarder. Vinster delas inte ut till ägare utan återinvesteras i verksamheten eller används för att stödja forskning och utbildning. Cirka 100 miljoner kronor per år delas ut till medicinsk forskning och undervisning.
Omtalade arvoden spricker
Ett återkommande ämne på Realtid i vår är affärsjuridikens affärsmodell. Samtidigt som arvoden når rekordnivåer växer marknaden för affärsjuridik.
Den svenska affärsjuridiska marknaden växte till 16 miljarder kronor 2025. Tillväxten är dock ojämn; medan jätten Vinge backar, rusar utmanare som Schjødt och Cirio framåt.
Samtidigt växer kritiken mot skenande timarvoden och ineffektiva processer. Med AI:s intåg står branschen inför ett vägskäl där förmågan att bevisa affärsnytta blir avgörande för att inte bara ses som en kostnadspost.
