38 935 miljarder dollar – skulden pressar USA mot stupet

Kod som du använder varje dag skrivs i en vind i Huddinge

I början av veckan träffade Realtid den svenska programmeraren Daniel Stenberg som ligger bakom open source-projektet cURL. I 30 år har han utvecklat kod som i dag används precis överallt av miljarder användare.

”cURL hade aldrig blivit vad det är om det inte vore open source. Det är ju den kollektiva insatsen som är styrkan. Genom åren har vi haft över tusen personer som har bidragit med kod. Det är den här öppna modellen som gör att vi kan hålla en kvalitet och en säkerhetsnivå som enskilda företag har svårt att matcha själva.”

Daniel Stenberg skriver kod som i princip alla använder. (Foto: Pressbild från Daniel Stenberg)

Intervjun med Daniel är starskottet för en längre bevakning från Realtid om betydelsen av open source, Europas ledande ställning inom open source och möjligheten att bygga digital suveränitet genom att satsa mer på detta.

Norsk hotelljätte satsar på Sverige – nej, det är inte Stordalen

Viggo Cavling har pratat med Kjetil Nilsen, koncernchef i Thon Gruppen, som beskriver för Realtid hur ett hotell i Stockholm har blivit koncernens främsta satsning.

När verksamheten är i gång väntas intäkten per rum ligga minst 2 500 kronor på rum och natt. Beläggningen förväntas ligga kring 80 procent. Utöver rummen är restaurang, bar och mötesytor en central del av affären.

Bakom satsningen står Olav Thons stiftelse som driver många hotell och köpcentrum hemma i Norge. Koncernens totala omsättning är 15 miljarder. Vinster delas inte ut till ägare utan återinvesteras i verksamheten eller används för att stödja forskning och utbildning. Cirka 100 miljoner kronor per år delas ut till medicinsk forskning och undervisning.

Omtalade arvoden spricker

Ett återkommande ämne på Realtid i vår är affärsjuridikens affärsmodell. Samtidigt som arvoden når rekordnivåer växer marknaden för affärsjuridik.

Den svenska affärsjuridiska marknaden växte till 16 miljarder kronor 2025. Tillväxten är dock ojämn; medan jätten Vinge backar, rusar utmanare som Schjødt och Cirio framåt.

Samtidigt växer kritiken mot skenande timarvoden och ineffektiva processer. Med AI:s intåg står branschen inför ett vägskäl där förmågan att bevisa affärsnytta blir avgörande för att inte bara ses som en kostnadspost.





.