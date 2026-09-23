McChicken är på väg att få sin stund i rampljuset. McDonald’s nya satsning är på kyckling som ska vända en negativ trend.
Dyrare nötkött får McDonald's att satsa på kyckling
McDonald’s har lidit av svag försäljning på den amerikanska marknaden.
Det får hamburgerkedjan att satsa på kyckling för att vända trenden.
McDonald’s har satt upp målet att öka sin globala marknadsandel inom kyckling med 1,5 procentenheter fram till 2030.
Vill locka fler kunder
Satsningen sker samtidigt som priserna på nötkött har stigit kraftigt i USA. Sedan 2021 har nötköttspriserna ökat med mer än 50 procent.
Det är ett skäl till att efterfrågan på kyckling har vuxit snabbare än efterfrågan på nötkött under de senaste åren.
McDonald’s bedömer att kyckling har potential att locka fler kunder, bland annat eftersom köttet uppfattas som ett magrare proteinalternativ och kan användas i ett stort antal produkter, skriver Financial Times om strategiskiftet.
Kedjan har redan testat handpanerade kycklingvingar, smörgåsar och strips.
Kycklingsatsningen innebär samtidigt att konkurrensen ökar med snabbmatskedjor som Chick-fil-A och Raising Cane’s, som har kyckling som en central del av sina menyer.
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Försöker öka inom drycksortimentet
McDonald’s försäljning i USA har utvecklats svagt under året. Den jämförbara försäljningen ökade med 0,8 procent under årets andra kvartal.
Det var lägre än utvecklingen i kedjans internationella verksamheter, där motsvarande försäljning ökade med minst 1,5 procent.
Bolaget påverkas samtidigt av försiktigare konsumtion bland låginkomsttagare, en viktig kundgrupp för McDonald’s, samt hård konkurrens från andra snabbmatsaktörer.
Utöver kyckling vill McDonald’s öka sin marknadsandel inom drycker med 1,5 procentenheter fram till 2030.
Företaget pekar på en växande efterfrågan på bland annat färgglada drycker och olika typer av läskbaserade specialdrycker.
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Fler restauranger på gång
McDonald’s presenterade målen under en investerardag i Chicago, den första på nästan tre år. Bolaget planerar även att öppna fler restauranger.
Ett utökat restaurangnät väntas bidra till en försäljningsökning på omkring 2,5 procent för hela nätverket under 2027. Därefter väntas effekten avta till omkring 2 procent 2030.
Under det kommande decenniet ska franchiseägarna dessutom få omkring 8,5 miljarder dollar i stöd från McDonald’s för att genomföra strategin.
Investeringarna omfattar bland annat renoveringar, förbättrad service och införandet av generativ AI för att effektivisera verksamheten.
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