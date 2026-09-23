Dyrare nötkött får McDonald's att satsa på kyckling

McDonald’s har lidit av svag försäljning på den amerikanska marknaden.

Det får hamburgerkedjan att satsa på kyckling för att vända trenden.

McDonald’s har satt upp målet att öka sin globala marknadsandel inom kyckling med 1,5 procentenheter fram till 2030.

Vill locka fler kunder

Satsningen sker samtidigt som priserna på nötkött har stigit kraftigt i USA. Sedan 2021 har nötköttspriserna ökat med mer än 50 procent.

Det är ett skäl till att efterfrågan på kyckling har vuxit snabbare än efterfrågan på nötkött under de senaste åren.

McDonald’s bedömer att kyckling har potential att locka fler kunder, bland annat eftersom köttet uppfattas som ett magrare proteinalternativ och kan användas i ett stort antal produkter, skriver Financial Times om strategiskiftet.

Kedjan har redan testat handpanerade kycklingvingar, smörgåsar och strips.

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Kycklingsatsningen innebär samtidigt att konkurrensen ökar med snabbmatskedjor som Chick-fil-A och Raising Cane’s, som har kyckling som en central del av sina menyer.

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