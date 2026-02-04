04 feb. 2026

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Dollarns dominans utmanas: Kina ser sin chans

Kinas valuta, renminbin, kan bli allt viktigare i framtiden. (Foto: (AP / TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 feb. 2026Publicerad: 04 feb. 2026

Kinas ambitioner att etablera renminbin som global reservvaluta får ny dragkraft i takt med att förtroendet för den amerikanska dollarn vacklar under Donald Trumps oförutsägbara ekonomiska politik.

Geopolitisk osäkerhet har gripit marknaderna de senaste veckorna, med dollarn på fyraårslägsta nivåer medan investerare flyr till säkra hamnar som guld, vars pris nått rekordnivåer över 5 500 dollar per uns, rapporterar CNN.

Mitt i turbulensen har Kinas kommunistparti publicerat uttalanden från president Xi Jinping som beskriver planer på att göra renminbin till en global reservvaluta.

Vilket är den roll dollarn spelat i över 80 år sedan Bretton Woods-avtalet efter andra världskriget.

Enligt partitidskriften Qiushi ska Kina sträva efter att etablera ”en stark valuta som används brett i internationell handel” med en ”kraftfull centralbank” och förmågan att attrahera investeringar och påverka global prissättning.

Världen förbereder sig på en framtid utan dollarn

Förtroendet för den amerikanska dollarn som världens främsta reservvaluta utmanas alltmer av Donald Trumps oförutsägbara politik och hot om tullkrig.

Kina positionerar sig som pålitligt alternativ

Xis uttalanden gjordes privat 2024 men publicerades nu när Kina positionerar sig som en mer pålitlig ekonomisk och politisk partner än USA.

dollar
Dollarn är fortfarande världens reservvaluta. Är den det i framtiden också? (Foto: Tatan Syuflana/AP/TT).
Kina har under över ett decennium arbetat för att integrera renminbin i internationella marknader, men skördar nu frukterna av växande oro kring amerikansk ekonomisk politik.

Användningen av renminbin i handelsuppgörelser sköt i höjden efter att västländer införde sanktioner mot Ryssland, eftersom Kina förblev en av Rysslands största handelspartners.

Kinas centralbankschef Pan Gongsheng sa förra sommaren att renminbin blivit världens största handelsfinansieringsvaluta och tredje största betalningsvaluta.

Förtroendet för dollarn sjunker med tullarna

Donald Trumps beslut att införa flera omgångar av tullar mot stora handelspartners har undergrävt förtroendet för amerikansk ekonomisk tillväxt.

Osäkerheten förstärks av planerade förändringar i Federal Reserves ledning, där Trump nominerat Kevin Warsh efter upprepade konflikter med nuvarande ordföranden Jerome Powell.

”Nu tänker partiet: ’Vi befinner oss i ett unikt ögonblick eftersom folk blir desillusionerade med dollarn'”, säger Dinny McMahon, marknadschef vid analysföretaget Trivium China, till CNN.

Den tidigare IMF-chefsekonomen Olivier Blanchard menar att det handlar om något mer grundläggande.

”En verklig brytpunkt skulle kunna vara allvarliga tvivel kring USA:s finanspolitiska hållbarhet eller någon tydligt fientlig åtgärd riktad mot utländska dollarinnehavare”, säger han till EFN Finansmagasinet.

Parallella system växer fram

BRICS-länderna bygger aktivt upp alternativ infrastruktur.

Kinas centralbank har det mest omfattande nätverket av valutaswapavtal, med 32 aktiva partners – en fördubbling sedan 2011, enligt International Institute for Strategic Studies (IISS).

Sedan 2001 har banken tillhandahållit omkring 170 miljarder dollar i nödfinansiering till länder i finansiell stress, inklusive Argentina, Sri Lanka och Turkiet.

Kinas gränsöverskridande betalningssystem CIPS har nått transaktionsvärden på omkring 45 biljoner yuan sedan början av 2025.

Ryssland och Iran, båda utestängda från SWIFT, har stärkt inhemska alternativ och uppskattningsvis 60–70 procent av Rysslands utrikeshandel sker nu utanför västerländsk finansiell infrastruktur, skriver IISS.

Betydande hinder kvarstår

Trots framstegen förblir en renminbi-dominerad global ekonomi avlägsen.

Dollarn utgör 57 procent av globala valutareserver jämfört med renminbins 2 procent, enligt IMF-data.

Experter pekar på att Kinas strikta kapitalrestriktioner avskräcker investerare från att förlita sig för tungt på renminbireserver.

”Jag kan inte föreställa mig en värld där renminbin når i närheten av dollarns eller eurons nivåer som reservtillgång”, säger McMahon till CNN.

”Men givet de skiftande tidvattnen i det globala finansiella systemet tror Beijing definitivt att det finns en möjlighet att vinna mark.”

Hotet har inte undgått Trump. BRICS-länderna har diskuterat att skapa en ny reservvaluta, något Trump hotat bemöta med 100 procents tullar om det förverkligas.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

