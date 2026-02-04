Dollarns dominans utmanas: Kina ser sin chans

Geopolitisk osäkerhet har gripit marknaderna de senaste veckorna, med dollarn på fyraårslägsta nivåer medan investerare flyr till säkra hamnar som guld, vars pris nått rekordnivåer över 5 500 dollar per uns, rapporterar CNN.

Mitt i turbulensen har Kinas kommunistparti publicerat uttalanden från president Xi Jinping som beskriver planer på att göra renminbin till en global reservvaluta.

Vilket är den roll dollarn spelat i över 80 år sedan Bretton Woods-avtalet efter andra världskriget.

Enligt partitidskriften Qiushi ska Kina sträva efter att etablera ”en stark valuta som används brett i internationell handel” med en ”kraftfull centralbank” och förmågan att attrahera investeringar och påverka global prissättning.

Kina positionerar sig som pålitligt alternativ

Xis uttalanden gjordes privat 2024 men publicerades nu när Kina positionerar sig som en mer pålitlig ekonomisk och politisk partner än USA.

Dollarn är fortfarande världens reservvaluta. Är den det i framtiden också? (Foto: Tatan Syuflana/AP/TT).

Kina har under över ett decennium arbetat för att integrera renminbin i internationella marknader, men skördar nu frukterna av växande oro kring amerikansk ekonomisk politik.

Användningen av renminbin i handelsuppgörelser sköt i höjden efter att västländer införde sanktioner mot Ryssland, eftersom Kina förblev en av Rysslands största handelspartners.

Kinas centralbankschef Pan Gongsheng sa förra sommaren att renminbin blivit världens största handelsfinansieringsvaluta och tredje största betalningsvaluta.