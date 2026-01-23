Guld och silver rusar – dollarn pressas allt lägre

Förväntar räntesänkningar

Ny ekonomisk statistik från USA visar motståndskraft på arbetsmarknaden och i konsumtionen, vilket ökat förväntningarna på att den amerikanska centralbanken Federal Reserve ska sänka räntorna senare i år.

Marknaden prisar redan in två räntesänkningar under andra halvåret 2026.

”Guld verkar reagera på den svagare dollarn”, säger Bart Melek, global råvarustrateg på TD Securities till Mining.com.

Den försvagade dollarn gör guld mer attraktivt för köpare utanför USA. På torsdagen föll dollarkursen under 9-kronorsnivån mot den svenska kronan för första gången sedan januari 2022.

Goldman Sachs höjer prognos kraftigt

Investmentbanken Goldman Sachs har höjt sin årsprognos för guld till 5 400 dollar per uns från tidigare 4 900 dollar.

Banken pekar på att privata investerare och centralbanker intensifierat sina guldkök.

”Riskerna är betydligt skeva uppåt eftersom privata investerare kan diversifiera ytterligare på grund av kvarstående global politisk osäkerhet”, skriver Goldman Sachs analytiker Daan Struyven och Lina Thomas i en analys.

Dollarn under press

Dollarn är på väg mot sin största veckonedgång sedan juni.

Stora nordeuropeiska investerare uttrycker nu ökad försiktighet kring risker med att hålla amerikanska tillgångar. Det mot bakgrund av geopolitiska spänningar och oro över Federal Reserves oberoende.

Mizuho-strategen Evelyne Gomez-Liechti säger till Bloomberg att det faktum att dollarn inte studsat tillbaka sedan Trumps kovändning kring Grönland kan vara en signal på att investerare ser över sina amerikanska tillgångar.

”Det verkar som att vi går in i en ny geopolitisk fas, och jag upplever att dessa återkommande episoder sannolikt kommer att befästa en försiktighet hos vissa marknadsaktörer”, säger Gomez-Liechti .

Silver närmar sig 100-dollar

Både guld och silver har potential att nå nya milstolpar inom kort.

Silver behöver bara stiga ytterligare 6 procent för att nå 100 dollar per uns, medan guld skulle behöva en liknande uppgång för att nå 5 000 dollar, enligt The Motley Fool.

Det så kallade guld-silver-kvoten, som visar hur mycket dyrare guld är i förhållande till silver, ligger nu på omkring 50:1. Det är den lägsta nivån sedan 2011.

Detta tyder enligt analytiker på att guld kan vara relativt undervärderat jämfört med silver och därmed ha potential för fortsatt uppgång.

