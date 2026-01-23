Guldpriset har slagit nytt all-time high samtidigt som den amerikanska dollarn pressas till sin lägsta nivå på tre år. Bakom utvecklingen ligger geopolitiska spänningar, förväntningar om räntesänkningar och växande oro för amerikanska tillgångar.
Guld och silver rusar – dollarn pressas allt lägre
Mest läst i kategorin
Swedbank har friats – men den här utredningen återstår
Swedbank har kunnat lägga flera amerikanska utredningar bakom sig, men en granskning från finansmyndigheten i delstaten New York återstår fortfarande att avslutas. Utredningen inleddes efter att SVT:s Uppdrag granskning i februari 2019 avslöjat att Swedbank (börskurs Swedbank) kan ha vilselett amerikanska myndigheter. När DFS 2016 krävde uppgifter om bankens kunders kopplingar till den ökända advokatbyrån …
Bedrägerivarningarna exploderar – upp 1 450 procent
Antalet bedrägliga aktörer har ökat rejält under 2025 visar ny statistik från Finansinspektionen. Delvis beror ökningen på nya metoder. Under 2025 varnade FI för 186 aktörer som sysslar med bedrägerier, jämfört med 12 under hela 2024. Det motsvarar en ökning med över 1 450 procent. ”Bedragare är snabba på att anpassa sig efter omvärldsläget och …
Dimons uppgörelse i Davos: ”Mycket snack – lite verkstad”
JPMorgan Chases vd Jamie Dimon riktade ovanligt skarp kritik mot både president Trumps invandringspolitik och World Economic Forums deltagare under ett uppmärksammat framträdande i Davos. Under en paneldiskussion på World Economic Forum uttryckte Jamie Dimon, chef för världens största bank mätt i börsvärde, sitt missnöje med hur den nya Trump-administrationen hanterar invandringsfrågan, skriver CNBC. ”Jag …
Dollarn under 9 kronor – tecken på en ny valutafas
Den svenska kronan fortsätter sin starka återhämtning. Sent på torsdagskvällen föll dollarkursen under 9-kronorsnivån för första gången sedan januari 2022. Vilket väcker frågor om en ny fas i den globala valutamarknaden. Vid 23-tiden på torsdagen handlades dollarn på 8,9991 kronor, skrev Omni. Under fredagsmorgonen hade dollarn krupit upp något igen och då låg kursen kring …
Frihandeln gör motstånd: EU letar nya vänner
Frihandeln är en av grundpelarna för EU. När USA rör sig mot tullar och protektionism försöker EU i stället öppna nya handelsvägar, bland annat i Sydamerika till Indien. Bakom de nya avtalen finns både ekonomiska ambitioner och ett växande geopolitiskt tryck. Samtidigt hoppas EU värna rättsstans principer. Frågan är om frihandel nu blivit EUs viktigaste …
Spotpriset för guld nådde på torsdagen ett nytt rekord på 4 923,63 dollar per uns.
Dagen efter steg priset ännu högre och noterade 4 967,48 dollar per uns innan det drog tillbaka något, rapporterar RTT News.
Även silver har rusat kraftigt och slog nytt toppnivå på 96,57 dollar per uns, uppger Mining.com.
Trendbrottet: Storbanken rekommenderar guld
För första gången i bankens historia uppmanar Danske Bank nu privatkunder att investera i guld. Beskedet kommer mitt under en period av kraftigt stigande ädelmetallpriser, driven av geopolitisk oro och Donald Trumps tullhot mot Europa.
Flera faktorer bakom
Bakom de kraftiga uppgångarna ligger flera faktorer.
USA:s president Donald Trump har hotat med tullar mot europeiska länder som motsatt sig hans planer på Grönland, vilket ökat efterfrågan på säkra tillgångar.
Missa inte: Kronan bryter ny mark – marknaden flyr dollarn. Realtid
Dessutom driver spänningar i Mellanöstern priserna uppåt efter att Trump meddelat att en amerikansk flottastyrka är på väg mot Persiska viken.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Förväntar räntesänkningar
Ny ekonomisk statistik från USA visar motståndskraft på arbetsmarknaden och i konsumtionen, vilket ökat förväntningarna på att den amerikanska centralbanken Federal Reserve ska sänka räntorna senare i år.
Marknaden prisar redan in två räntesänkningar under andra halvåret 2026.
”Guld verkar reagera på den svagare dollarn”, säger Bart Melek, global råvarustrateg på TD Securities till Mining.com.
Läs även: Dollarn sjunker och guld och silver slår nya rekord. Dagens PS
Den försvagade dollarn gör guld mer attraktivt för köpare utanför USA. På torsdagen föll dollarkursen under 9-kronorsnivån mot den svenska kronan för första gången sedan januari 2022.
Goldman Sachs höjer prognos kraftigt
Investmentbanken Goldman Sachs har höjt sin årsprognos för guld till 5 400 dollar per uns från tidigare 4 900 dollar.
Läs även: Kronan väntas fortsätta uppåt 2026. Realtid
Banken pekar på att privata investerare och centralbanker intensifierat sina guldkök.
”Riskerna är betydligt skeva uppåt eftersom privata investerare kan diversifiera ytterligare på grund av kvarstående global politisk osäkerhet”, skriver Goldman Sachs analytiker Daan Struyven och Lina Thomas i en analys.
Dollarn under press
Dollarn är på väg mot sin största veckonedgång sedan juni.
Stora nordeuropeiska investerare uttrycker nu ökad försiktighet kring risker med att hålla amerikanska tillgångar. Det mot bakgrund av geopolitiska spänningar och oro över Federal Reserves oberoende.
Mizuho-strategen Evelyne Gomez-Liechti säger till Bloomberg att det faktum att dollarn inte studsat tillbaka sedan Trumps kovändning kring Grönland kan vara en signal på att investerare ser över sina amerikanska tillgångar.
Missa inte: Ädelmetaller handlas till nya drömnivåer. Dagens PS
”Det verkar som att vi går in i en ny geopolitisk fas, och jag upplever att dessa återkommande episoder sannolikt kommer att befästa en försiktighet hos vissa marknadsaktörer”, säger Gomez-Liechti .
Silver närmar sig 100-dollar
Både guld och silver har potential att nå nya milstolpar inom kort.
Silver behöver bara stiga ytterligare 6 procent för att nå 100 dollar per uns, medan guld skulle behöva en liknande uppgång för att nå 5 000 dollar, enligt The Motley Fool.
Det så kallade guld-silver-kvoten, som visar hur mycket dyrare guld är i förhållande till silver, ligger nu på omkring 50:1. Det är den lägsta nivån sedan 2011.
Detta tyder enligt analytiker på att guld kan vara relativt undervärderat jämfört med silver och därmed ha potential för fortsatt uppgång.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.