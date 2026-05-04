Ekonom: Oljekrisen ger våg av varsel i Sverige

En ny våg av varsel kan vara på väg i Sverige.

Det är analysen som ekonomen Claes Hemberg gör just nu.

Bakgrunden är stigande oljepriser som riskerar att bromsa den ekonomiska återhämtning som många hoppats på under 2026.

Tufft för de med lägre inkomst

Efter flera år av svag köpkraft har hushållen pressats ytterligare. En stor majoritet av svenskarna har fått sämre ekonomi de senaste åren, samtidigt som kostnader för el och drivmedel ökat kraftigt.

Det slår särskilt hårt mot låg- och medelinkomsttagare, skriver Hemberg i en krönika på Placera.

Nu varnar företag för att situationen inte längre är hållbar. Trots flera år av låg aktivitet har många bolag avstått från att minska personalstyrkan i väntan på en konjunkturuppgång.

Kan komma neddragningar

Den uteblivna vändningen, i kombination med fallande produktivitet, gör att fler nu väntas agera.

Exempel från industrin pekar på betydande neddragningar, och signaler om minskad efterfrågan märks även inom handel och konsumtion.

Samtidigt riskerar inflationen att ta ny fart till följd av högre energipriser. Kombinationen av stigande kostnader och ökande arbetslöshet kan skapa en särskilt svår situation för hushållen, är Hembers analys.

