Dollarn bryter trenden som pågått hela kriget

Motgångar i förhandlingarna mellan USA och Iran medförde att oljepriset ökade kraftigt på måndagen. Men dollarn, som annars har stärkts med marknadens oro, backar kraftigt mot kronan.

Trendbrottet återspeglar en optimism på marknaden, som tror att vapenvilan tillslut kommer att sluta med överenskommelser snarare än fortsatt upptrappning. Det är också därför som den svenska kronan fortsätter att hämta in på den amerikanska valutan.

Dollarn backar över en procent och kostar 9 kronor och 17 öre på måndagskvällen, samtidigt som priset på Nordsjöolja ökat drygt 3 procent.

Från trygg hamn till nya risker

Dollarn tappade rejält under 2025 när marknaden såg för sig en sänkt amerikansk styrränta och oron för USA:s svaga statsfinanser väcktes. Men 2026 kom revanschen med kriget i Iran. Dollarns roll som tillfällig trygg hamn och en allmän fördel för oljeproducerande länder stärkte valutan.

Nu tycks den effekten avta. På måndagsmorgonen stärktes dollarindexet något, men senare under dagen tillgod riskaptiten på marknaden och dollarn föll tillbaka.

Optimism driver marknaden tillbaka mot mindre valutor som svenska kronan. Trots misslyckades fredssamtal tror man fortsatt på en lösning, och då räcker det inte längre med dyrare olja för att stärka dollarn. Bortom terminshandeln för olja fortsätter investerare att satsa på börsen.

Svagt case för dollarn

Det som pressade ner dollarpriset under 2025 har egentligen inte förändrats. Landets ränta kan mycket väl komma att sänkas givet landets relativt svala ekonomi och marknadens frågetecken kring USA:s ekonomiska utmaningar kvarstår.

Många centralbanker har dessutom på senare år viktat om sin reserv i dollar mot tillgångar som guld. Men på kort sikt hjälper höga oljepriser och stor oro på marknaden mot det långsiktiga raset.