Därför fortsätter skiftet från dollar till guld

Under de senaste tre åren har centralbanker köpt mer guld än vid någon annan tidpunkt i modern historia. Enligt analytikern Michael Harris vid EBC Financial Group har dollarns andel av de globala reserverna fallit till sin lägsta nivå sedan 1994.

Vändpunkten kom 2022 när ryska tillgångar frystes, vilket skickade en chockvåg genom det finansiella systemet. Sedan dess har guldinköpen fördubblats till över 1 000 ton årligen. Särskilt BRICS-länderna driver på utvecklingen och kontrollerar nu 17,4 procent av de globala guldreserverna.

Med ett guldpris som åter närmar sig 5 000 dollar per uns skapas ett ”strukturellt golv” på marknaden, enligt Kitco. Centralbankerna bygger nu positioner i en tillgång som ingen utländsk regering kan frysa eller konfiskera.