Oljepriset rusade när handeln öppnade igen vid midnatt mot måndag svensk tid, och sedan fredsförhandlingarna mellan USA och Iran kollapsat.

Därmed har priserna klättrat 7,7 procent respektive 9,2 procent, jämfört med stängning i fredags.

Innan USA:s och Israels krig mot Iran inleddes den 28 februari kostade oljan cirka 70 dollar.

Från prisfall för oljepriset till nya hot

I fredags sjönk priserna på förhoppningar inför helgens fredsförhandlingarna mellan USA och Iran, men när dessa kraschat kom USA:s president Donald Trump med fler hotelser.

En av stötestenarna är att Iran lyckas blockera transporterna genom Hormuzsundet, där ungefär en femtedel av världens olja passerar i vanliga fall.

Det stegrade oljepriset slår hårt mot ekonomier runt om i världen.