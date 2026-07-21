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Dimon varnar – vill inte köpa aktier eller statspapper

Jamie Dimon håller hårt i plånboken just nu.(Foto: Seth Wenig / AP /TT)
Johan Colliander

Johan Colliander

JPMorgan Chase vd Jamie Dimon anser att investerare underskattar de geopolitiska och finanspolitiska risker som hotar världsekonomin. I en intervju säger han att han i nuläget varken skulle köpa aktier eller långa amerikanska statsobligationer till rådande priser.

Jamie Dimon gjorde uttalandena i en timslång intervju med Wilfred Frost som släpptes sent på måndagen.

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Där pekade han på krigen i Ukraina och Mellanöstern, spänningarna mellan USA och Kina samt ökade militärutgifter i en tid av växande budgetunderskott.

”Jag tror att de riskerna förmodligen är större än vad andra tror”, sade Dimon enligt CNBC.

På frågan om marknaden underprissätter risken för en större chock svarade han att det är svårt att veta exakt vad som redan är inprisat, det som inte är inprisat är vad som faktiskt händer.

Uppgörelse om räntor väntar

Dimon, som leder världens största bank mätt i börsvärde, står med sina varningar i kontrast till investerares vilja att bortse från krig, tullar och andra chocker.

S&P 500 stigit närmare 10 procent i år, drivet av fortsatt konsumtion, dämpad inflation och entusiasm kring AI.

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Ihållande amerikanska budgetunderskott kommer förr eller senare att tvinga fram en uppgörelse och pressa upp räntorna, enligt Dimon.

Han förutspår att så kallade obligationsvakter kommer att kräva högre kompensation för att finansiera statens skuld. Även om inflationen faller tillbaka till Federal Reserves mål på 2 procent bör tioåringen ligga på 4–4,5 procent.

Avvaktande till AI

När det gäller AI intog Dimon en mer avvaktande hållning och jämförde dagens investeringsboom med internets tidiga år.

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Han konstaterar att pengarna som satsas är enorma och att det troligen kommer att löna sig i slutänden, men knappast på det sätt eller i den takt marknaden väntar sig.

Oroar sig för klyftor

Dimon har på senare tid även varnat för de ekonomiska klyftorna i USA. I en intervju sa han nyligen att den växande anti-rik-stämningen i landet är lätt att förstå, när många ser de rikaste dra ifrån samtidigt som deras egna möjligheter försämras.

Han pekade på att AI-utvecklingen riskerar att förstärka klyftorna ytterligare, eftersom de med kapital, utbildning och tillgång till tekniken kan öka sitt försprång.

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