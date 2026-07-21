Dimon varnar – vill inte köpa aktier eller statspapper

Jamie Dimon gjorde uttalandena i en timslång intervju med Wilfred Frost som släpptes sent på måndagen.

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Där pekade han på krigen i Ukraina och Mellanöstern, spänningarna mellan USA och Kina samt ökade militärutgifter i en tid av växande budgetunderskott.

”Jag tror att de riskerna förmodligen är större än vad andra tror”, sade Dimon enligt CNBC.

På frågan om marknaden underprissätter risken för en större chock svarade han att det är svårt att veta exakt vad som redan är inprisat, det som inte är inprisat är vad som faktiskt händer.

Uppgörelse om räntor väntar

Dimon, som leder världens största bank mätt i börsvärde, står med sina varningar i kontrast till investerares vilja att bortse från krig, tullar och andra chocker.

S&P 500 stigit närmare 10 procent i år, drivet av fortsatt konsumtion, dämpad inflation och entusiasm kring AI.

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Ihållande amerikanska budgetunderskott kommer förr eller senare att tvinga fram en uppgörelse och pressa upp räntorna, enligt Dimon.

Han förutspår att så kallade obligationsvakter kommer att kräva högre kompensation för att finansiera statens skuld. Även om inflationen faller tillbaka till Federal Reserves mål på 2 procent bör tioåringen ligga på 4–4,5 procent.