Uber drog sig ur länder utan förvarning – förare fick veta under jobbpass

Uber har abrupt avslutat sin verksamhet i Nigeria och Uganda.

Beskedet kom den 2 september, samma dag som tjänsten stängdes ned, vilket överraskade både förare och passagerare.

Nedstängningen innebar att Uber-appen slutade fungera för användare i de berörda marknaderna mitt under dagen.

Branschen växer snabbt

Det finns till och med uppgifter om att vissa resor pågick när plattformen stängdes av. Förare och passagerare ska då ha fått information om utträdet först efter att tjänsten redan hade upphört att fungera, skriver The Register.

Uber informerade användarna via e-post om beslutet. För många förare kom beskedet därmed med mycket kort framförhållning, trots att plattformen under flera år varit en viktig del av deras verksamhet.

I Nigeria har Uber funnits sedan 2014 och byggt upp en omfattande verksamhet på en av Afrikas största transportmarknader. I Uganda har bolaget varit verksamt sedan 2016, med Kampala som huvudmarknad.

Beslutet innebär att Uber lämnar två marknader där den digitala taxitjänsten etablerat sig under en period då appbaserade transporttjänster vuxit snabbt i Afrika.

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