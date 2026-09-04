Flera förare och resenärer i två länder vittnar om att de såg mejlet först under resan: Uber drar sig ur marknaden. Företaget får kritik för den dåliga framförhållningen.
Uber drog sig ur länder utan förvarning – förare fick veta under jobbpass
Uber har abrupt avslutat sin verksamhet i Nigeria och Uganda.
Beskedet kom den 2 september, samma dag som tjänsten stängdes ned, vilket överraskade både förare och passagerare.
Nedstängningen innebar att Uber-appen slutade fungera för användare i de berörda marknaderna mitt under dagen.
Branschen växer snabbt
Det finns till och med uppgifter om att vissa resor pågick när plattformen stängdes av. Förare och passagerare ska då ha fått information om utträdet först efter att tjänsten redan hade upphört att fungera, skriver The Register.
Uber informerade användarna via e-post om beslutet. För många förare kom beskedet därmed med mycket kort framförhållning, trots att plattformen under flera år varit en viktig del av deras verksamhet.
I Nigeria har Uber funnits sedan 2014 och byggt upp en omfattande verksamhet på en av Afrikas största transportmarknader. I Uganda har bolaget varit verksamt sedan 2016, med Kampala som huvudmarknad.
Beslutet innebär att Uber lämnar två marknader där den digitala taxitjänsten etablerat sig under en period då appbaserade transporttjänster vuxit snabbt i Afrika.
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Fick beskedet samma dag
Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet på andra håll på kontinenten.
Uber har betonat att utträdet endast gäller Nigeria och Uganda och inte innebär någon generell reträtt från Afrika. Företaget uppger att man fortsatt ser goda tillväxtmöjligheter i Afrika söder om Sahara.
Den abrupta nedstängningen har samtidigt väckt reaktioner bland användare och förare i Nigeria. På sociala medier har flera beskrivit hur tjänsten försvann utan någon längre övergångsperiod eller tydlig förvarning.
För Uber innebär beslutet en omprioritering av den afrikanska verksamheten.
För förare som varit beroende av plattformen för sina inkomster innebär nedstängningen däremot ett omedelbart behov av att hitta andra transportplattformar eller inkomstkällor.
Någon motsvarande förändring har inte meddelats för Ubers övriga afrikanska marknader.
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