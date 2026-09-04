Priserna har höjts på flera viktiga Apple-produkter, något som tros minska efterfrågan. Enligt Tim Cook är anledningen en mycket ovanlig företeelse.
Tim Cooks sista ord som vd: "Apple står inför en hundraårsflod"
Apple står inför ökade leveransproblem när den kraftigt stigande efterfrågan på minneschip från AI-industrin skapar brist och pressar upp priserna.
Problemen väntas påverka försäljningen av Iphone och Mac under det kommande kvartalet.
Det lyftes fram av Tim Cook när han deltog i sitt sista resultatsamtal som Apples vd i somras innan han lämnade över till John Ternus.
Tros påverka lönsamheten
Trots att Cook beskrev framtidsutsikterna som mycket positiva målade bolagets prognos upp en betydligt tuffare bild av de närmaste månaderna, skriver Fortune.
Apple räknar med att Iphone-försäljningen ska öka med omkring 15 procent under innevarande kvartal. Det är en tydlig inbromsning från de 22 procent som Iphone-verksamheten växte med under det senaste kvartalet.
För koncernen som helhet väntas omsättningen öka med mellan 9 och 10 procent. Det är lägre än analytikernas förväntningar på omkring 12 procent.
Även lönsamheten väntas påverkas när kostnaderna för komponenter stiger.
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Några få aktörer dominerar
En central faktor är priset på DRAM-minnen. Efterfrågan från datacenter som byggs för AI-tjänster har ökat kraftigt, vilket har bidragit till en kraftig prisuppgång på minneschip.
Apple höjde redan i juni priserna på Mac och Ipad för att kompensera för de ökade kostnaderna.
”Vi gjorde det eftersom vi befinner oss i vad jag skulle beskriva som en hundraårsflod när det gäller priset på minne”, sa Cook.
Minnesmarknaden domineras samtidigt av ett fåtal stora tillverkare, vilket begränsar Apples möjligheter att hitta alternativa leverantörer. Apple uppges nu överväga olika alternativ för att hantera situationen.
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Fortsätter att gå starkt
Trots problemen är Apple fortsatt en av årets starkaste aktörer bland de stora teknikbolagen. Aktien har stigit omkring 23 procent under 2026 och bolaget har ett börsvärde på nära 5 biljoner dollar.
Under det senaste kvartalet uppgick Apples omsättning till 109,4 miljarder dollar, en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Nettovinsten landade på 29,8 miljarder dollar.
Apple påverkas samtidigt indirekt av den globala AI-kapplöpningen.
Bolaget investerar inte i samma omfattning i AI-infrastruktur som flera konkurrenter, men den ökade efterfrågan på komponenter från datacenter pressar ändå Apples kostnader.
AI kan samtidigt bli en möjlighet för Apples tjänsteverksamhet. Bolaget räknar med att fler AI-funktioner direkt på Iphone och andra enheter kan öka användningen av Icloud och därmed stärka den växande tjänsteaffären.
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