Tim Cooks sista ord som vd: "Apple står inför en hundraårsflod"

Apple står inför ökade leveransproblem när den kraftigt stigande efterfrågan på minneschip från AI-industrin skapar brist och pressar upp priserna.

Problemen väntas påverka försäljningen av Iphone och Mac under det kommande kvartalet.

Det lyftes fram av Tim Cook när han deltog i sitt sista resultat­samtal som Apples vd i somras innan han lämnade över till John Ternus.

Tros påverka lönsamheten

Trots att Cook beskrev framtidsutsikterna som mycket positiva målade bolagets prognos upp en betydligt tuffare bild av de närmaste månaderna, skriver Fortune.

Apple räknar med att Iphone-försäljningen ska öka med omkring 15 procent under innevarande kvartal. Det är en tydlig inbromsning från de 22 procent som Iphone-verksamheten växte med under det senaste kvartalet.

För koncernen som helhet väntas omsättningen öka med mellan 9 och 10 procent. Det är lägre än analytikernas förväntningar på omkring 12 procent.

Även lönsamheten väntas påverkas när kostnaderna för komponenter stiger.

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