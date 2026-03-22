Elon Musk och Warren Buffett är sällan på samma linje i ekonomiska frågor. Men när det gäller USA:s skenande budgetunderskott verkar de två miljardärerna vara remarkabelt eniga.
På den punkten är Musk och Buffett överens
Buffett presenterade redan 2011 ett förslag som han menade skulle kunna lösa USA:s underskottsproblem på fem minuter.
I en intervju med CNBC föreslog han en lag som innebär att samtliga kongressledamöter blir omvalbara om underskottet överstiger tre procent av BNP.
Tanken är enkel: i stället för komplicerade skattereformer eller budgetkommittéer knyts politikernas egna karriärer direkt till landets finansiella hälsa. Överskrids gränsen förlorar varje sittande ledamot rätten att ställa upp i nästa val.
Återuppväckt intresse för förslaget
Förslaget fick förnyad uppmärksamhet när den republikanske senatorn Mike Lee i juni förra året delade Buffetts gamla intervjuklipp på X och frågade sina följare om idén borde bli ett grundlagstillägg. Elon Musk svarade snabbt och instämde helhjärtat, enligt Benzinga.
Reaktionen väckte diskussion, inte minst eftersom Musk och Buffett sällan landar på samma sida i ekonomiska debatter.
Buffett har länge förespråkat högre skatter för rika amerikaner, medan Musk återkommande har kritiserat statliga utgifter och regleringar. Ändå tycks båda vara överens om att den nuvarande utvecklingen av underskottet inte är hållbar.
Stort underskott oroar
USA:s budgetunderskott ligger i dag långt över Buffetts föreslagna gräns, med ett årligt underskott kring 1 800 miljarder dollar.
Under Buffetts ramverk skulle det innebära att hela kongressen omedelbart riskerade att förlora sina platser.
Kritiker menar dock att förslaget har uppenbara brister.
Det skulle med stor sannolikhet kräva ett grundlagstillägg, vilket förutsätter godkännande av två tredjedelar av kongressen och tre fjärdedelar av delstaterna.
Därutöver finns risken att politiker skulle fatta förhastade beslut,som drastiska nedskärningar i populära program, enbart för att undvika att utlösa regeln, skriver Benzinga.
Musk tycker Buffet är tråkig
Trots att de två kända affärsmännen delar syn på underskottet skiljer sig deras åsikter åt rejält Meningsskiljaktigheten mellan Musk och Buffett sträcker sig också bortom finanspolitiken.
Musk har vid flera tillfällen uttryckt sig kritiskt om Buffetts investeringsstil. I Joe Rogans podcast beskrev han Buffetts metod, att läsa årsredovisningar och allokera kapital, som ”ganska tråkig”, rapporterar Moneywise.
Buffett själv har medgett att hans strategi inte tilltalar alla. Han menar att folk helt enkelt tycker att det är tråkigt att bli rik långsamt. I en tid präglad av daytrading, AI-driven handel och snabba kursrörelser hamnar hans långsiktiga värdeinvestering ofta i skymundan.
Munger var kanske ännu tråkigare
Buffetts framlidne kompanjon Charlie Munger gick ännu längre i sin skepsis.
Innan han gick bort 2023 varnade han för att börsens guldålder kan vara förbi och att framtidens avkastning sannolikt blir lägre än vad många förväntar sig.
Han menade att det blivit näst intill omöjligt för enskilda sparare att konsekvent slå marknaden.
Trots sina vitt skilda syner på investerande och företagande förenas alltså Musk och Buffett i en grundläggande insikt: USA:s nuvarande system erbjuder gott om debatt, men väldigt lite ansvarsutkrävande.