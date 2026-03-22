På den punkten är Musk och Buffett överens

Buffett presenterade redan 2011 ett förslag som han menade skulle kunna lösa USA:s underskottsproblem på fem minuter.

I en intervju med CNBC föreslog han en lag som innebär att samtliga kongressledamöter blir omvalbara om underskottet överstiger tre procent av BNP.

Tanken är enkel: i stället för komplicerade skattereformer eller budgetkommittéer knyts politikernas egna karriärer direkt till landets finansiella hälsa. Överskrids gränsen förlorar varje sittande ledamot rätten att ställa upp i nästa val.

Återuppväckt intresse för förslaget

Förslaget fick förnyad uppmärksamhet när den republikanske senatorn Mike Lee i juni förra året delade Buffetts gamla intervjuklipp på X och frågade sina följare om idén borde bli ett grundlagstillägg. Elon Musk svarade snabbt och instämde helhjärtat, enligt Benzinga.

Reaktionen väckte diskussion, inte minst eftersom Musk och Buffett sällan landar på samma sida i ekonomiska debatter.

Buffett har länge förespråkat högre skatter för rika amerikaner, medan Musk återkommande har kritiserat statliga utgifter och regleringar. Ändå tycks båda vara överens om att den nuvarande utvecklingen av underskottet inte är hållbar.