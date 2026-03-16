Charlie Munger tjänade stora pengar som investerare innan han gick bort 2023. Men före sin död varnade han för att börsens guldålder är över.
Investeringsgurun: Tro inte att börsen gör dig rik
Att bli rik genom att regelbundet investera på börsen framställs ofta som en relativt enkel väg till ekonomisk frihet.
Men investeringslegendaren Charlie Munger var betydligt mer skeptisk till den bilden.
Redan för över ett decennium sedan varnade han för att det kan vara mycket svårt för de flesta sparare att bli riktigt förmögna genom aktieinvesteringar, skriver Dagens PS.
Parhäst med Buffett
Munger, som under lång tid var vice ordförande i Berkshire Hathaway tillsammans med investerarkollegan Warren Buffett, byggde sin analys på flera decennier av erfarenhet från finansmarknaderna.
Under stora delar av 1900-talet gynnades investerare av stark ekonomisk tillväxt och långvariga börsuppgångar.
Den som sparade regelbundet och investerade i aktier kunde ofta se sina tillgångar växa stadigt över tid.
Svårt att få hög avkastning
Det bidrog till att skapa en utbredd uppfattning om att aktiemarknaden i sig kunde vara en pålitlig väg till ekonomiskt oberoende.
Munger menade dock att framtidens förutsättningar sannolikt inte skulle vara lika gynnsamma.
”Om världen i framtiden kommer att få 10 procent avkastning från index – och det tror jag inte – så har det i reala termer visat sig vara ganska svårt att få mer än så”, sa han på årsstämman i Daily Journal Corporation år 2015, åtta år före sin bortgång.
Mer konkurrens på marknaden
Han sa vidare:
”En del av er som kommer senare upptäcker att om ni håller er till de stora aktierna är det näst intill omöjligt för de flesta”.
Samtidigt har finansmarknaderna blivit mer konkurrensutsatta och effektiva.
Stora institutionella investerare, globala kapitalförvaltare och avancerade algoritmer analyserar ständigt marknaden i jakt på små prisskillnader.
Vill tona ned förväntningarna
Det gör det betydligt svårare för enskilda sparare att konsekvent slå marknaden.
När möjligheterna till hög avkastning minskar finns också en risk att investerare lockas att ta större risker i jakten på snabba vinster.
Spekulativa investeringar och trenddrivna placeringar kan då framstå som genvägar till rikedom, men innebär ofta betydande risker.
Många förespråkar strategin att leva sparsamt, investera regelbundet och låta ränta-på-ränta-effekten arbeta över tid.
Även om den metoden kan bygga upp ett stabilt sparande menade Munger att förväntningarna ibland är orealistiskt höga.
Läs mer: Forskarens hund fick cancer – utvecklade eget vaccin. Dagens PS