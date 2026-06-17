Det eldar på SpaceX-rusningen – utanför dess kontroll

Sedan noteringen för mindre än tre dagar sedan har aktien stigit 55 procent över teckningskursen på 135 dollar.

En central förklaring är obalansen mellan stor efterfrågan och ett mycket litet utbud.

Missa inte: Riksbanken låter räntan vara: Men höjning kan komma. Realtid

Endast 555,6 miljoner aktier såldes i börsintroduktionen, motsvarande omkring fem procent av bolagets utestående aktier, och ytterligare 83,3 miljoner kan tillkomma via underwriternas övertilldelningsoption, enligt, skriver CNBC.

Runt 911 miljoner insideraktier, dubbelt så många som den fria handelsposten, låses inte upp förrän två dagar efter den första kvartalsrapporten, som väntas tidigast i början av augusti.

Optionshandeln drar iväg

Bristen pressar upp kursen inför att SpaceX inom kort tas in i index som FTSE Russell, MSCI och Nasdaq-100.

Samtidigt har optionshandeln dragit igång i stora volymer, vilket ytterligare spär på köptrycket eftersom marknadsgaranter köper aktier för att säkra sina positioner.

ANNONS

Läs även: Beskedet från Wallenbergs AI-bolag delar experterna. Dagens PS

Hävstångsfonder som Direxions Daily SpaceX Bull 2x ETF började handlas i måndags, och hedgefonder antas redan lasta upp för att kunna sälja tillbaka när indexfonderna tvingas köpa.

När det priskänsliga, passiva köpandet möter en begränsad handelspost kan kursen förvridas kraftigt, enligt en notis från CME Group.