SpaceX inledde sin börsresa med en rivstart, men bakom uppgången döljer sig finansiella mekanismer som har lite med bolaget självt att göra.
Det eldar på SpaceX-rusningen – utanför dess kontroll
Sedan noteringen för mindre än tre dagar sedan har aktien stigit 55 procent över teckningskursen på 135 dollar.
En central förklaring är obalansen mellan stor efterfrågan och ett mycket litet utbud.
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Endast 555,6 miljoner aktier såldes i börsintroduktionen, motsvarande omkring fem procent av bolagets utestående aktier, och ytterligare 83,3 miljoner kan tillkomma via underwriternas övertilldelningsoption, enligt, skriver CNBC.
Runt 911 miljoner insideraktier, dubbelt så många som den fria handelsposten, låses inte upp förrän två dagar efter den första kvartalsrapporten, som väntas tidigast i början av augusti.
Optionshandeln drar iväg
Bristen pressar upp kursen inför att SpaceX inom kort tas in i index som FTSE Russell, MSCI och Nasdaq-100.
Samtidigt har optionshandeln dragit igång i stora volymer, vilket ytterligare spär på köptrycket eftersom marknadsgaranter köper aktier för att säkra sina positioner.
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Hävstångsfonder som Direxions Daily SpaceX Bull 2x ETF började handlas i måndags, och hedgefonder antas redan lasta upp för att kunna sälja tillbaka när indexfonderna tvingas köpa.
När det priskänsliga, passiva köpandet möter en begränsad handelspost kan kursen förvridas kraftigt, enligt en notis från CME Group.
Varnar för hypen
Analyshuset Renaissance Macro Research varnar samtidigt för en ”hype-skatt”, av tjugo storbevakade noteringar gav medianen en avkastning på minus 15,6 procent efter ett år.
Skepsisen märks även bland investerarna.
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Dessa är djupt splittrade, där kritiker menar att uppgången främst vilar på att Musks anhängare har kapital nog att lyfta ut de tidiga ägarna, medan mer skeptiska institutioner varnar för att värderingen ser ansträngd ut och att noteringen framför allt rider på den rådande AI-yran.
Går fortsatt med förlust
Bakom hypen finns en verksamhet som ännu går med förlust.
SpaceX redovisade ett minusresultat på 4,9 miljarder dollar i fjol och är nettonegativt med 41,3 miljarder dollar sedan starten 2002.
Affären gjorde samtidigt grundaren Elon Musk till världens första biljonär och gav bolaget ett börsvärde på över 2,1 biljoner dollar.
Stabiliteten vilar på de beprövade delarna. Falcon 9 har lyft 648 gånger sedan 2010 och stod i fjol för nära 51 procent av världens samtliga uppskjutningar, medan Starlink-konstellationen passerat 10 000 satelliter.