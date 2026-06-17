Hackergrupp kräver danska läkemedelsjätten på miljarder

Enligt Reuters ska gruppen ha rört sig i Novo Nordisks nätverk i drygt två månader och kommit över bland annat källkod, känslig information om både lanserade och olanserade läkemedel, studiedata samt uppgifter om anställda, läkare och patienter.

Missa inte: Säljer fetmaläkemedel för en tredjedel av priset – stäms. Realtid

Även intern information om bolagets AI-modeller ska ingå i materialet.

Avisade kravet på 25 miljoner dollar

FulcrumSec ska ha krävt 25 miljoner dollar av Novo Nordisk, men sedan bolaget avvisat kravet uppger gruppen att den nu utforskar försäljning av vissa data.

Gruppen, som dök upp i oktober 2025, säger samtidigt att den avstår från att sprida vissa uppgifter, däribland data om tusentals anställda och läkare samt omkring 11 500 pseudonymiserade patienter i kliniska studier, som en del av en så kallad skademinimeringsstrategi.