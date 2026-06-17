Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk uppges ha drabbats av ett omfattande dataintrång. Utpressningsgruppen FulcrumSec hävdar att den stulit mer än en terabyte data från bolaget och att den nu undersöker möjligheten att sälja delar av materialet privat.
Hackergrupp kräver danska läkemedelsjätten på miljarder
Enligt Reuters ska gruppen ha rört sig i Novo Nordisks nätverk i drygt två månader och kommit över bland annat källkod, känslig information om både lanserade och olanserade läkemedel, studiedata samt uppgifter om anställda, läkare och patienter.
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Även intern information om bolagets AI-modeller ska ingå i materialet.
Avisade kravet på 25 miljoner dollar
FulcrumSec ska ha krävt 25 miljoner dollar av Novo Nordisk, men sedan bolaget avvisat kravet uppger gruppen att den nu utforskar försäljning av vissa data.
Gruppen, som dök upp i oktober 2025, säger samtidigt att den avstår från att sprida vissa uppgifter, däribland data om tusentals anställda och läkare samt omkring 11 500 pseudonymiserade patienter i kliniska studier, som en del av en så kallad skademinimeringsstrategi.
Ser allvarligt på uppgifterna
Novo Nordisk bekräftade den 11 juni en cybersäkerhetsincident som rörde otillåten åtkomst till ett begränsat antal interna IT-system, inklusive viss personlig data.
En talesperson uppger enligt Reuters att bolaget ser allvarligt på uppgifterna om att data publicerats och att man har kontakt med berörda myndigheter. Reuters skriver att nyhetsbyrån inte omedelbart kunnat verifiera äktheten i det publicerade materialet.
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Thomas Willkan, forskningschef vid säkerhetsbolaget Lab-1, beskriver FulcrumSec som en aktör vars förmåga och påståenden vanligtvis håller måttet.
Har vänt för Novo Nordisk
Intrånget kommer i en period av stora framgångar för bolaget som haft ett flertal motgångar.
Bantningspillret Wegovy skrivits ut till över tre miljoner personer i USA bara fem månader efter lanseringen, och under årets första kvartal sålde pillren för motsvarande 3,3 miljarder kronor.
Bolaget beskriver det som en av de starkaste amerikanska läkemedelslanseringarna mätt i volym.