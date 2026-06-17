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Börs & finans

Riksbanken låter räntan vara: Men höjning kan komma

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75 procent men flaggar för mer sannolikhet för en höjning senare i år.
Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75 procent men flaggar för mer sannolikhet för en höjning senare i år. Foto: Anders Humlebo/TT
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Som väntat låter Riksbanken styrräntan ligga kvar på nuvarande nivå. I samband med räntebeskedet höjer man dock prognosen för styrräntan något.

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75 procent, enligt ett pressmeddelande. Samtidigt flaggar man för högre sannolikhet för en räntehöjning senare i år.

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Som väntat låter Riksbanken styrräntan ligga kvar på nuvarande nivå. I samband med räntebeskedet höjer man dock prognosen för styrräntan något.

”Prognosen innebär att sannolikheten för att räntan höjs senare i år har ökat jämfört med bedömningen i mars”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken konstaterar samtidigt att osäkerheten kring prognosen är fortsatt stor även om inflationen i Sverige är låg.

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