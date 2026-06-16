Investerare tvivlar på SpaceX framtid

Aktien öppnade omkring 11 procent över teckningskursen och klättrade under handelsdagen till en toppnotering på plus 31 procent, för att till slut stänga 19 procent högre.

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Efterfrågan var stor, inte minst från småsparare, en grupp som SpaceX släppte in i ovanligt stor utsträckning.

Just det beslutet, tillsammans med den svindlande värderingen, lyfts av investerare som Business Insider talat med fram som en av de främsta källorna till skepsis kring affären.

Splittring i båda investerarleden

Splittringen går igenom båda investerarleden.

På småspararsidan ser optimisterna ett bolag med ett närmast monopolliknande grepp om raketmarknaden och en outnyttjad framtidsmarknad i datacenter i omloppsbana.

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Kritikerna misstänker att hela uppgången vilar på att Musks anhängare har tillräckligt med kapital för att lyfta ut de tidiga ägarna.

Bland de institutionella placerarna pekar förespråkarna på bolagets tekniska försprång och Starlinks växande, återkommande intäkter, samtidigt som mer skeptiska röster varnar för att värderingen ser ansträngd ut i förhållande till den kortsiktiga lönsamheten, och att noteringen framför allt rider på den rådande AI-yran.