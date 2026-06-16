SpaceX inledde sin börsresa med en rivstart, men lämnar samtidigt investerarkåren djupt delad om vad som väntar.
Investerare tvivlar på SpaceX framtid
Aktien öppnade omkring 11 procent över teckningskursen och klättrade under handelsdagen till en toppnotering på plus 31 procent, för att till slut stänga 19 procent högre.
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Efterfrågan var stor, inte minst från småsparare, en grupp som SpaceX släppte in i ovanligt stor utsträckning.
Just det beslutet, tillsammans med den svindlande värderingen, lyfts av investerare som Business Insider talat med fram som en av de främsta källorna till skepsis kring affären.
Splittring i båda investerarleden
Splittringen går igenom båda investerarleden.
På småspararsidan ser optimisterna ett bolag med ett närmast monopolliknande grepp om raketmarknaden och en outnyttjad framtidsmarknad i datacenter i omloppsbana.
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Kritikerna misstänker att hela uppgången vilar på att Musks anhängare har tillräckligt med kapital för att lyfta ut de tidiga ägarna.
Bland de institutionella placerarna pekar förespråkarna på bolagets tekniska försprång och Starlinks växande, återkommande intäkter, samtidigt som mer skeptiska röster varnar för att värderingen ser ansträngd ut i förhållande till den kortsiktiga lönsamheten, och att noteringen framför allt rider på den rådande AI-yran.
Historisk affär gjorde Musk till biljonär
Storleken på affären är historisk.
Inför börsdebuten väntades SpaceX sälja drygt 555 miljoner aktier, ta in 75 miljarder dollar i nytt kapital och nå en värdering på 1,77 biljoner dollar, en affär som samtidigt gjorde grundare och vd Elon Musk till världens första biljonär.
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Aktien slutade första dagen på 160,95 dollar efter att ha toppat på 176,52 dollar, vilket gav bolaget ett börsvärde på över 2,1 biljoner dollar.
Förlusttyngd verksamhet bakom hypen
Bakom hypen döljer sig dock en verksamhet som ännu går med förlust. SpaceX redovisade ett minusresultat på 4,9 miljarder dollar förra året och är nettonegativt med 41,3 miljarder dollar sedan starten 2002.
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Bolagets framtid vilar i hög grad på den 124 meter höga Starship-raketen, som flugit tolv gånger sedan 2023 med blandat resultat.
Samtidigt står de mer beprövade delarna för stabiliteten. Falcon 9 har lyft 648 gånger sedan 2010 och stod förra året för nära 51 procent av samtliga uppskjutningar i världen, medan Starlink-konstellationen passerat 10 000 satelliter, rapporterar Time.
Kryptobörser blev oväntade vinnare
Noteringen blev också en oväntad framgång för blockkedjebaserade handelsplatser.
Börser som Hyperliquid och Binance erbjöd så kallade perpetuals, terminskontrakt utan slutdatum, på SpaceX inför IPO:n, och prissättningen följde sedan den faktiska aktiekursen tätt, skriver CNBC.
Mer än sju miljoner sådana kontrakt omsattes på Hyperliquid under fredagen, till ett värde av över 1,2 miljarder dollar.