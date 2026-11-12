Ukrainsk försvarsstart-up värderas till 60 miljarder – beställningar strömmar in

Det ukrainska försvarsteknikbolaget UFORCE har tagit in 700 miljoner dollar i nytt kapital och värderas nu till 6 miljarder dollar, runt 60 miljarder kronor.

Investeringen speglar det växande intresset för drönare och autonoma vapensystem som testats i kriget mot Ryssland.

Kapitalrundan leds av amerikanska Valor Equity Partners och brittiska National Wealth Fund, med deltagande från investerare i Silicon Valley, Europa och Asien.

Beställningar strömmar in

UFORCE utvecklar obemannade system för luft, hav och land samt AI-mjukvara som samordnar systemen.

I mars tog bolaget in 50 miljoner dollar till en värdering på omkring 1 miljard dollar.

Enligt vd Oleg Rogynskyy har bolagets orderbok mer än fördubblats under det senaste året, från en nivå på flera hundra miljoner dollar, skriver CNBC.

Han vill inte offentliggöra några mer detaljerade siffror, men anser att bolagets finansiella utveckling motiverar den nya värderingen.

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