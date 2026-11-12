Defense tech är en växande bransch just nu när allt fler länder ökar sina militära åtaganden. Ett av bolagen som det talas mycket om är från Ukraina.
Ukrainsk försvarsstart-up värderas till 60 miljarder – beställningar strömmar in
Det ukrainska försvarsteknikbolaget UFORCE har tagit in 700 miljoner dollar i nytt kapital och värderas nu till 6 miljarder dollar, runt 60 miljarder kronor.
Investeringen speglar det växande intresset för drönare och autonoma vapensystem som testats i kriget mot Ryssland.
Kapitalrundan leds av amerikanska Valor Equity Partners och brittiska National Wealth Fund, med deltagande från investerare i Silicon Valley, Europa och Asien.
Beställningar strömmar in
UFORCE utvecklar obemannade system för luft, hav och land samt AI-mjukvara som samordnar systemen.
I mars tog bolaget in 50 miljoner dollar till en värdering på omkring 1 miljard dollar.
Enligt vd Oleg Rogynskyy har bolagets orderbok mer än fördubblats under det senaste året, från en nivå på flera hundra miljoner dollar, skriver CNBC.
Han vill inte offentliggöra några mer detaljerade siffror, men anser att bolagets finansiella utveckling motiverar den nya värderingen.
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Vill inte avslöja kunderna
Det nya kapitalet ska användas för att öka tillverkningskapaciteten i Ukraina och i allierade länder, däribland USA, Europa, Asien och Mellanöstern.
UFORCE uppger att bolagets drönare av modellen NEMESIS har genomfört mer än 300 000 stridsuppdrag.
De obemannade marina farkosterna MAGURA ska samtidigt ha bidragit till att förstöra fler än ett dussin ryska örlogsfartyg i Svarta havet.
Rogynskyy uppger att bolaget redan samarbetar med flera Natoländer, men vill inte avslöja vilka kunderna är.
Han betonar samtidigt att Ukrainas militära behov kommer att prioriteras framför internationella beställningar.
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Försöker dra lärdomar av kriget
Intresset för europeisk försvarsteknik har ökat kraftigt i takt med att Nato-länderna försöker dra lärdomar av kriget i Ukraina.
Enligt en rapport från Dealroom och Resilience Media hade försvarsteknikbolag i Natoländer och allierade stater tagit in 27,1 miljarder dollar fram till september, nästan dubbelt så mycket som under hela 2025.
UFORCE menar att ukrainska tillverkare har ett försprång gentemot traditionella västerländska försvarskoncerner genom den direkta återkopplingen från soldater på slagfältet.
Bolagets långsiktiga ambition är att autonoma system ska ersätta stora delar av dagens bemannade militära utrustning, inklusive flygplan och örlogsfartyg.
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