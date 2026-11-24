Frankrikes ekonomi visar allt tydligare tecken på försvagning.

Aktiviteten i landets privata sektor föll i november till den lägsta nivån på sex månader, samtidigt som företagen fortsätter att minska personalstyrkan.

Nu växer oron för att landet ska gå in i en teknisk recession under årets fjärde kvartal.

Skjuter upp investeringar

Inköpschefsindex från S&P Global visar att både industrin och tjänstesektorn tappar fart, skriver CNBC.

Industrin utvecklas svagast, medan företagen har minskat antalet anställda sju månader i följd.

Pessimismen inför det kommande året är den största sedan slutet av 2012, bortsett från pandemins inledande månader.

En viktig förklaring är den politiska osäkerheten inför presidentvalet i april 2027. Företag skjuter upp investeringar och större affärsbeslut i väntan på att det politiska läget ska klarna.

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