Frankrike går igenom en tuff tid just nu. Protesterna har skakat om landet rejält, och även i näringslivet pekar siffrorna nedåt.
Frankrike nära att gå in i recession – störs av politisk turbulens
Frankrikes ekonomi visar allt tydligare tecken på försvagning.
Aktiviteten i landets privata sektor föll i november till den lägsta nivån på sex månader, samtidigt som företagen fortsätter att minska personalstyrkan.
Nu växer oron för att landet ska gå in i en teknisk recession under årets fjärde kvartal.
Skjuter upp investeringar
Inköpschefsindex från S&P Global visar att både industrin och tjänstesektorn tappar fart, skriver CNBC.
Industrin utvecklas svagast, medan företagen har minskat antalet anställda sju månader i följd.
Pessimismen inför det kommande året är den största sedan slutet av 2012, bortsett från pandemins inledande månader.
En viktig förklaring är den politiska osäkerheten inför presidentvalet i april 2027. Företag skjuter upp investeringar och större affärsbeslut i väntan på att det politiska läget ska klarna.
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Minskat förtroende
Samtidigt tynger svag inhemsk efterfrågan, höga finansieringskostnader och oron för de offentliga finanserna.
Frankrike har också pressats av stigande räntor på statsskulden. Det har gjort det dyrare för företag att låna och finansiera nya projekt.
Fastighetsbolaget Nexity rapporterade exempelvis att försäljningen till privatpersoner minskade med 18 procent under årets första nio månader. Bolaget pekade bland annat på att högre obligationsräntor försämrat hushållens låneutrymme.
Landets budgetunderskott, politiska låsningar och återkommande protester har dessutom bidragit till att försvaga investerarnas förtroende.
Trots varningssignalerna räknar Frankrikes centralbankschef Emmanuel Moulin inte med någon recession.
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Tror på tillväxt trots allt
Han bedömer att ekonomin fortfarande kommer att växa under fjärde kvartalet, även om den tidigare prognosen på 0,4 procent kan vara för optimistisk, skriver Bloomberg.
Han pekar särskilt på motståndskraften inom sektorer som försvarsindustri, flygindustri och elproduktion.
Även sjunkande energipriser skulle kunna ge ekonomin ett välbehövligt stöd genom att dämpa inflationen och minska trycket på räntorna.
En annan avgörande faktor är om regeringen lyckas få igenom sin budget. Målet är att minska underskottet från 5,4 till 5 procent av BNP.
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