Privat kredit har blivit en allt viktigare del av finansieringen för många aktörer. Det innebär glansdagar för bolagen som sysslar med värderingar.
Kreditvärdering växer snabbt under boomen: "Vi har gjort som Tesla"
Det amerikanska kreditvärderingsbolaget Egan-Jones har blivit en viktig aktör på den snabbt växande marknaden för privat kredit.
Med omkring 25 analytiker utfärdade bolaget över 3 200 kreditbetyg för privata affärer under 2025.
Grundaren Sean Egan försvarar verksamheten och beskriver bolaget som kreditvärderingarnas motsvarighet till Tesla.
”Har gjort samma sak som Tesla”
Enligt Egan är förklaringen till den höga produktionstakten stora investeringar i teknik, däribland artificiell intelligens.
”Vad skiljer Tesla från andra bilföretag? Deras investering i bättre teknik. Vi har gjort samma sak. Vi har investerat i teknik, med hopp och förväntan att den hjälper oss att producera betygsrapporter med kvalitet och integritet”, säger han, enligt Financial Times.
Egan-Jones har specialiserat sig på så kallade privata kreditbetyg, där bedömningarna inte offentliggörs och detaljer om affärerna hålls konfidentiella.
Betygen är viktiga eftersom de påverkar hur mycket kapital institutionella investerare måste hålla som skydd mot kreditförluster. De kan också göra det möjligt för försäkringsbolag att investera i produkterna.
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Kan ge för höga betyg
Amerikanska försäkringsbolags innehav av privat betygsatta obligationer uppgick till 512 miljarder dollar vid slutet av förra året.
Antalet privata kreditbetyg som rapporterades till en amerikansk försäkringstillsynsmyndighet mer än sexdubblades mellan 2022 och 2025.
Samtidigt växer oron för att de privata betygen systematiskt är för höga. Studier har visat att de ofta ligger över motsvarande offentliga betyg.
Ekonomer vid Federal Reserve Bank of Chicago har exempelvis kommit fram till att obligationer med privata betyg i genomsnitt varit omkring tre steg mer riskfyllda än obligationer med motsvarande offentliga betyg, enligt Traders Union.
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Avfärdar kritiken
Egan-Jones har fått särskild kritik. Investerare som Blue Owl, Carlyle och Apollo har i fondhandlingar angett att de inte accepterar bolagets betyg.
Egan avfärdar kritikerna som teknikfientliga och menar att bolaget bidrar med konkurrens på en marknad som domineras av Moody’s, S&P och Fitch.
Han ifrågasätter samtidigt konkurrenternas historiska träffsäkerhet och pekar bland annat på konkursen i Tricolor, som tidigare hade fått betyg motsvarande investeringsvärdig nivå.
Kreditvärderingsbranschen kritiserades hårt efter finanskrisen 2008, då värdepapper med högsta betyg senare förlorade stora delar av sitt värde.
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