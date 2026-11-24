Det amerikanska kreditvärderingsbolaget Egan-Jones har blivit en viktig aktör på den snabbt växande marknaden för privat kredit.

Med omkring 25 analytiker utfärdade bolaget över 3 200 kreditbetyg för privata affärer under 2025.

Grundaren Sean Egan försvarar verksamheten och beskriver bolaget som kreditvärderingarnas motsvarighet till Tesla.

”Har gjort samma sak som Tesla”

Enligt Egan är förklaringen till den höga produktionstakten stora investeringar i teknik, däribland artificiell intelligens.

”Vad skiljer Tesla från andra bilföretag? Deras investering i bättre teknik. Vi har gjort samma sak. Vi har investerat i teknik, med hopp och förväntan att den hjälper oss att producera betygsrapporter med kvalitet och integritet”, säger han, enligt Financial Times.

Egan-Jones har specialiserat sig på så kallade privata kreditbetyg, där bedömningarna inte offentliggörs och detaljer om affärerna hålls konfidentiella.

Betygen är viktiga eftersom de påverkar hur mycket kapital institutionella investerare måste hålla som skydd mot kreditförluster. De kan också göra det möjligt för försäkringsbolag att investera i produkterna.

ANNONS

Läs mer: ECB varnar för ny kreditrisk – teknikjättarnas skuldberg växer. Realtid