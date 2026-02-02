Analyshuset: Tre nya aktier vi tror extra på i februari

Det är i det norska analyshusets klassiska månadsportfölj som tre aktier fått foten för att ge plats för en trio av nya spännande börsbolag istället.

Aktien har halverats senaste året

Pareto Securities aktieanalytiker gör tre förändringar i februariportföljen och ersätter Epiroc (börskurs Epirroc), Swedencare (börskurs Swedencare) och W5 Solutions (börskurs W5 Solution) som får lämna.

In kommer istället bland annat XVIVO (börskurs XVIVO) som är ett medicintekniskt företag med fokus på att utveckla och tillverka system och produkter för att bevara kvaliteten på organ som ska användas vid transplantation.

”Baserat på accelererande operativt momentum, återhämtad aktivitet inom lungtransplantationer samt en stark pipeline av regulatoriska och kliniska katalysatorer som stödjer en förbättrad tillväxtutsikt” plockas aktien in skriver Pareto.

Xvivos aktie har mer än halverats i börsvärde senaste året men kanske lyckas analyshuset nu pricka come-backen i februari?