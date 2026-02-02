02 feb. 2026

Hagströmer försvarar miljardärer – "Ska inte ge allmosor"

Analyshuset: Tre nya aktier vi tror extra på i februari

Analyshuset Pareto har hittat tre aktier de tror extra på i februari.
Analyshuset Pareto har hittat tre aktier de tror extra på i februari.(Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 02 feb. 2026Publicerad: 02 feb. 2026

”Den organiska orderingången har vuxit med omkring tolv procent i snitt dom senaste två kvartalen”, säger Paretos analytiker om en av de tre nya aktier de tror extra mycket på i februari.

Det är i det norska analyshusets klassiska månadsportfölj som tre aktier fått foten för att ge plats för en trio av nya spännande börsbolag istället.

Aktien har halverats senaste året

Pareto Securities aktieanalytiker gör tre förändringar i februariportföljen och ersätter Epiroc (börskurs Epirroc), Swedencare (börskurs Swedencare) och W5 Solutions (börskurs W5 Solution) som får lämna.

In kommer istället bland annat XVIVO (börskurs XVIVO) som är ett medicintekniskt företag med fokus på att utveckla och tillverka system och produkter för att bevara kvaliteten på organ som ska användas vid transplantation.

”Baserat på accelererande operativt momentum, återhämtad aktivitet inom lungtransplantationer samt en stark pipeline av regulatoriska och kliniska katalysatorer som stödjer en förbättrad tillväxtutsikt” plockas aktien in skriver Pareto.

Xvivos aktie har mer än halverats i börsvärde senaste året men kanske lyckas analyshuset nu pricka come-backen i februari?

Köp verkstadsbolaget

Pareto lägger också till Alfa Laval (börskurs Alfa Laval) som de tycker står inför en cyklisk återhämtning.

”Vi ser goda förutsättningar i Alfa Laval när återhämtad energiefterfrågan, stärkta marginaler i Oceans och en successivt förbättrad orderingång inom Food and Pharma sätter tonen för 2026,” säger Tom Guinchard, aktieanalytiker på Pareto Securities i portföljuppdateringen.

”Värderingen förblir attraktiv relativt jämförbara bolag trots överlägsen tillväxt och normaliserade jämförelsetal framöver”, skriver analyshuset vidare.

Verkstadsaktien är upp drygt 6 procent senaste året.

”Möter lättare jämförelsetal”

Den tredje och sista aktien som adderas till februariportföljen är NCAB (börskurs NCAB).

Aktien handlas under historiska värderingsnivåer och erbjuder en attraktiv risk–avkastningsprofil när fundamenta normaliseras motiverar Pareto beslutet.

”Den organiska orderingången har vuxit med omkring tolv procent i snitt dom senaste två kvartalen. Samtidigt möter bolaget lättare jämförelsetal på marginalen”, kompletterar Thomas Blikstad, Paretos aktieanalytiker.

NCAB, som bland annat sysslar med tillverkning av mönsterkort, är back runt 30 procent på börsen senaste året.

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

