Cloetta rusar efter starkt kvartal – slår konkurrenten

Rörelsemarginalen landade på 14,9 procent, upp från 11,5 procent samma kvartal i fjol, den fjärde bästa marginalnivån sedan 2014

Försäljningen ökade organiskt med 0,8 procent till 2,087 miljarder kronor, en tillväxt som dämpades av att påsken i år inföll tidigare än normalt.

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Rörelseresultatet steg samtidigt från 240 till 310 miljoner kronor. Vd Katarina Tell pekar på en gynnsam produktmix och stark utveckling för bolagets så kallade Superbrands som förklaring till lönsamhetslyftet, samtidigt som hon lyfter fram en ”exceptionellt stark operativ effektivitet i hela verksamheten”.

Finansiella målen kan vara för försiktiga

EFN:s analytiker Ture Wester menar att siffrorna ger anledning att ifrågasätta bolagets försiktiga finansiella mål. Marginalen inom lösviktsgodis kom in på 12,3 procent, klart över analytikernas förväntan på 9,3 procent, trots den tidiga påsken, medan förpackade märkesvaror visade en marginal på 15,9 procent.

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Wester konstaterar att Cloetta legat klart över 10 procents marginal inom lösviktsgodis på rullande tolv månader, mot ett långsiktigt mål på 7–9 procent, och att bolaget därför borde skruva upp ambitionerna.

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Katarina Tell uppger i rapporten att målet om 12 procents rörelsemarginal till 2027 nu är inom räckhåll redan under 2026. Trots det vill hon inte höja de långsiktiga finansiella målen i nuläget.

”Det är för tidigt för det. Vi kommer att fortsätta investera för att vinna och växa, till exempel i geografisk expansion, innovation och marknadsföring”, säger hon.