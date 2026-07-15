Cloettas aktie steg med över 10 procent på onsdagen efter en rapport för det andra kvartalet som beskrivs som en av bolagets bästa på flera år.
Cloetta rusar efter starkt kvartal – slår konkurrenten
Rörelsemarginalen landade på 14,9 procent, upp från 11,5 procent samma kvartal i fjol, den fjärde bästa marginalnivån sedan 2014
Försäljningen ökade organiskt med 0,8 procent till 2,087 miljarder kronor, en tillväxt som dämpades av att påsken i år inföll tidigare än normalt.
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Rörelseresultatet steg samtidigt från 240 till 310 miljoner kronor. Vd Katarina Tell pekar på en gynnsam produktmix och stark utveckling för bolagets så kallade Superbrands som förklaring till lönsamhetslyftet, samtidigt som hon lyfter fram en ”exceptionellt stark operativ effektivitet i hela verksamheten”.
Finansiella målen kan vara för försiktiga
EFN:s analytiker Ture Wester menar att siffrorna ger anledning att ifrågasätta bolagets försiktiga finansiella mål. Marginalen inom lösviktsgodis kom in på 12,3 procent, klart över analytikernas förväntan på 9,3 procent, trots den tidiga påsken, medan förpackade märkesvaror visade en marginal på 15,9 procent.
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Wester konstaterar att Cloetta legat klart över 10 procents marginal inom lösviktsgodis på rullande tolv månader, mot ett långsiktigt mål på 7–9 procent, och att bolaget därför borde skruva upp ambitionerna.
Katarina Tell uppger i rapporten att målet om 12 procents rörelsemarginal till 2027 nu är inom räckhåll redan under 2026. Trots det vill hon inte höja de långsiktiga finansiella målen i nuläget.
”Det är för tidigt för det. Vi kommer att fortsätta investera för att vinna och växa, till exempel i geografisk expansion, innovation och marknadsföring”, säger hon.
Kassaflödet är ett styrkebesked
Dagens industris kommentator Johan Wendel lyfter också fram det fria kassaflödet som ett styrkebesked, även om han gärna hade sett en högre organisk tillväxt än 0,8 procent.
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Han pekar samtidigt på att Tells tid som vd, som inleddes i april 2024, blivit en stor framgång och att ett tidigt beslut att skrota planerna på en ny fabrik i Nederländerna fungerade som en katalysator för börsresan.
Fabriksplanerna hade lanserats av hennes företrädare och möttes enligt kommentaren av stor skepsis på marknaden.
USA-satsning en framgång
Cloettas satsning på USA-marknaden lyfts fram som en viktig tillväxtmotor.
Bolaget meddelade nyligen att lösviktsgodismärket CandyKing lanseras i amerikansk detaljhandel genom ett pilotprojekt med kedjan DeCicco & Sons i elva butiker i New York.
Wendel noterar att svenskt godis blivit alltmer populärt i USA, delvis tack vare sociala medier, vilket gör en nationell lansering till en möjlig nästa fas.
Har gått om konkurrenten på börsen
Kursutvecklingen sedan Tell tillträdde har varit stark , aktien har stigit med närmare 190 procent inklusive utdelningar, vilket gjort att Cloetta gått om chokladjätten Mondelez, ägare till bland annat Marabou, på börsen.
Mondelez valde, till skillnad från de flesta andra västerländska bolag, valde att behålla sin ryska verksamhet efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
Utvecklingen har också uppmärksammats av storägaren Malfors Promotor, som tidigare i år utökade sitt innehav i bolaget, enligt uppgifter i Finansinspektionens insynsregister.