IBM är ett av de mest klassiska IT-företagen i världen. Men just nu är det rejäl motvind efter dåliga besked.
IBM:s mardröm – värsta börsraset sedan 1972
IBM:s aktie föll med 25 procent på måndagen sedan teknikbolaget utfärdat en vinstvarning.
Det som dock verkligen fick investerarna att skaka är orsaken till det.
IBM-ledningen medgav nämligen att det missbedömt hur snabbt företagskunder skulle styra om sina investeringar mot AI-relaterad infrastruktur.
Värsta raset på många år
Kursraset innebär den största nedgången för IBM-aktien under en enskild handelsdag sedan åtminstone 1972 och överträffar även fallet under börskraschen på Black Monday 1987, skriver Financial Times.
Bolaget hade räknat med stark efterfrågan på stordatorer och tillhörande programvara.
Istället valde många kunder att prioritera inköp av servrar, lagringssystem och annan datorkapacitet inför väntade prisökningar kopplade till den globala AI-boomen.
Under årets andra kvartal minskade intäkterna från infrastrukturaffären med sju procent.
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Vd:n erkände misstag
Programvaruintäkterna ökade samtidigt med fem procent, men det räckte inte för att kompensera nedgången.
Den totala omsättningen steg med en procent till 17,2 miljarder dollar, vilket var lägre än analytikernas förväntningar på 17,8 miljarder dollar.
Vinsten per aktie sjönk till 2,27 dollar och kom också in under marknadens prognoser.
Vd Arvind Krishna erkände att bolaget inte anpassade sig tillräckligt snabbt när kunderna förändrade sina investeringsprioriteringar.
Har försökt ändra kurs
Han uppgav att flera större affärer inte slutfördes enligt plan och att IBM underskattade omfattningen av skiftet mot AI-infrastruktur.
”Dessa förhållanden kräver att vi presterar perfekt, och det här kvartalet gjorde vi inte det”, säger han.
IBM har under senare år försökt förändra sin verksamhet från en hårdvarudominerad teknikjätte till ett snabbväxande programvarubolag.
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Tuff konkurrens
Strategin har bland annat byggt på stora företagsförvärv, däribland Red Hat, HashiCorp och Confluent.
Samtidigt har AI-investeringarna förändrat marknaden. Företag världen över satsar stora belopp på datacenter, servrar och annan beräkningskapacitet, vilket tränger undan investeringar i annan IT.
IBM har också mött ökad konkurrens inom programvaruområdet. Tidigare i år pressades aktien sedan AI-bolaget Anthropic presenterat ett verktyg som kan modernisera programmeringsspråk som används i IBM stordatorer.
Bolaget uppger även att ökade cybersäkerhetshot bidragit till att kunder skjutit upp vissa investeringar.
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