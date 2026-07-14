IBM:s mardröm – värsta börsraset sedan 1972

IBM:s aktie föll med 25 procent på måndagen sedan teknikbolaget utfärdat en vinstvarning.

Det som dock verkligen fick investerarna att skaka är orsaken till det.

IBM-ledningen medgav nämligen att det missbedömt hur snabbt företagskunder skulle styra om sina investeringar mot AI-relaterad infrastruktur.

Värsta raset på många år

Kursraset innebär den största nedgången för IBM-aktien under en enskild handelsdag sedan åtminstone 1972 och överträffar även fallet under börskraschen på Black Monday 1987, skriver Financial Times.

Bolaget hade räknat med stark efterfrågan på stordatorer och tillhörande programvara.

Istället valde många kunder att prioritera inköp av servrar, lagringssystem och annan datorkapacitet inför väntade prisökningar kopplade till den globala AI-boomen.

Under årets andra kvartal minskade intäkterna från infrastrukturaffären med sju procent.

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