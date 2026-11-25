Den kinesiska fordonstillverkaren BYD förhandlar om att köpa den fabrik i franska Hambach där brittiska Ineos tillverkar sina terrängbilar.

En affär skulle ge BYD en etablerad produktionsanläggning i Europa, samtidigt som bolaget fortsätter sin expansion på den europeiska bilmarknaden.

BYD har bekräftat att förhandlingar pågår om att förvärva fabriken, som i dag ägs av Ineos Automotive.

Vill växa i Europa

Anläggningen användes tidigare av Smart och ligger i nordöstra Frankrike.

”Vårt föreslagna investeringsbeslut i Hambach speglar vårt långsiktiga förtroende för Frankrike och vår ambition att fortsätta växa i Europa”, säger BYD:s vice vd Stella Li, enligt AutoExpress.

Hon framhåller att bolaget vill erbjuda europeiska konsumenter fordon som tillverkas lokalt och därmed föra företagets teknik inom elektrisk mobilitet närmare kunderna.

Ett förvärv skulle också kunna få strategisk betydelse för BYD i en tid då kinesiska elbilstillverkare möter handelshinder i Europa.

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