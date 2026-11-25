BYD fortsätter sin expansion på den europeiska marknaden. Nu vill man köpa en fabrik i Frankrike från Ineos – som istället flyttar till USA.
BYD växlar upp i Europa – köper fransk bilfabrik
Den kinesiska fordonstillverkaren BYD förhandlar om att köpa den fabrik i franska Hambach där brittiska Ineos tillverkar sina terrängbilar.
En affär skulle ge BYD en etablerad produktionsanläggning i Europa, samtidigt som bolaget fortsätter sin expansion på den europeiska bilmarknaden.
BYD har bekräftat att förhandlingar pågår om att förvärva fabriken, som i dag ägs av Ineos Automotive.
Vill växa i Europa
Anläggningen användes tidigare av Smart och ligger i nordöstra Frankrike.
”Vårt föreslagna investeringsbeslut i Hambach speglar vårt långsiktiga förtroende för Frankrike och vår ambition att fortsätta växa i Europa”, säger BYD:s vice vd Stella Li, enligt AutoExpress.
Hon framhåller att bolaget vill erbjuda europeiska konsumenter fordon som tillverkas lokalt och därmed föra företagets teknik inom elektrisk mobilitet närmare kunderna.
Ett förvärv skulle också kunna få strategisk betydelse för BYD i en tid då kinesiska elbilstillverkare möter handelshinder i Europa.
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Konflikt med Jaguar Land Rover
Genom att tillverka fordon inom EU kan bolaget minska sin exponering mot de tullar som unionen infört på kinesisktillverkade elbilar.
BYD har under de senaste åren byggt ut sin europeiska närvaro och etablerar bland annat en egen bilfabrik i Ungern.
Samtidigt har bolaget hamnat i en rättslig konflikt med brittiska Jaguar Land Rover, JLR.
Den kinesiska tillverkarens terrängbil Ti7 har stoppats från försäljning i EU efter en tvist om påstådda likheter med den klassiska Land Rover Defender, vilket Realtid har rapporterat om tidigare.
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Planerar att flytta till USA
BYD har avvisat beslutet och uppger att bolaget kommer att använda alla tillgängliga rättsliga vägar för att visa att det är felaktigt.
Den franska fabriken har hittills använts av Ineos för produktionen av terrängbilen Grenadier och pickupmodellen Quartermaster.
Ineos, som grundades av miljardären Jim Ratcliffe, planerar nu att flytta produktionen till USA med produktionsstart 2028, enligt Car and Driver.
Tillverkningen i Frankrike ska enligt bolaget fortsätta under en övergångsperiod om en affär med BYD blir av.
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