Berkshire Hathaway går in i flygbranschen – trots Buffetts misstag

Warren Buffett hade en grej för flygbolag, och det tycks ha gått i arv till dagens ledarskap i Berkshire Hathaway.

Bolaget har nämligen gått in i Delta Air Lines med en investering värd 2,6 miljarder dollar under det första kvartalet 2026.

Det är det första stora aktieköpet under den nya vd:n Greg Abels ledning, efter att Warren Buffett lämnade över rodret i januari.

Sålde i fel läge

Nyheten väcker minnen av Buffetts komplicerade förhållande till flygbranschen. Hans första investering i USAir 1989, på 358 miljoner dollar, gick snabbt fel.

Trots att Berkshire till slut lyckades sälja aktierna med vinst 1998 gick bolaget senare i konkurs två gånger, skriver Wall Street Journal.

2016 återvände Berkshire till branschen med stora andelar i United Airlines, American Airlines, Delta och Southwest, ett satsande på att konsolidering hade minskat branschens historiska lönsamhetsproblem.

Men när covid-19-pandemin slog till 2020 sålde Berkshire av hela innehavet med förlust, strax innan aktiekurserna återhämtade sig. Delta och United har sedan april 2020 stigit med över 170 procent.