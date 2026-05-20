Warren Buffett gjorde ett par mindre lyckade utflykter till flygbranschen. Men det är just dit som efterträdaren Greg Abel beger sig.
Berkshire Hathaway går in i flygbranschen – trots Buffetts misstag
Warren Buffett hade en grej för flygbolag, och det tycks ha gått i arv till dagens ledarskap i Berkshire Hathaway.
Bolaget har nämligen gått in i Delta Air Lines med en investering värd 2,6 miljarder dollar under det första kvartalet 2026.
Det är det första stora aktieköpet under den nya vd:n Greg Abels ledning, efter att Warren Buffett lämnade över rodret i januari.
Sålde i fel läge
Nyheten väcker minnen av Buffetts komplicerade förhållande till flygbranschen. Hans första investering i USAir 1989, på 358 miljoner dollar, gick snabbt fel.
Trots att Berkshire till slut lyckades sälja aktierna med vinst 1998 gick bolaget senare i konkurs två gånger, skriver Wall Street Journal.
2016 återvände Berkshire till branschen med stora andelar i United Airlines, American Airlines, Delta och Southwest, ett satsande på att konsolidering hade minskat branschens historiska lönsamhetsproblem.
Men när covid-19-pandemin slog till 2020 sålde Berkshire av hela innehavet med förlust, strax innan aktiekurserna återhämtade sig. Delta och United har sedan april 2020 stigit med över 170 procent.
Dyrare flygbränsle
Flygbolagen befinner sig åter i ett tufft läge. Kriget i Iran har drivit upp oljepriserna kraftigt och jetbränslets pris, flygbolagens näst största kostnad, har fördubblats på kort tid.
Spirit Airlines gick nyligen i konkurs till följd av det höga bränslepriset och många bolag väntas gå med förlust under 2026.
Delta sticker ut som ett undantag. Bolaget har under flera år fokuserat på välbeställda resenärer och investerat i tillförlitlig service, vilket har gjort det till det mest lönsamma amerikanska flygbolaget.
Abel sätter sin prägel
Deltas vd Ed Bastian välkomnade Berkshires intåg och uppgav att han länge hade hoppats på att bolaget skulle återvända som investerare.
Den nya positionen i Delta är ett tidigt tecken på hur Greg Abel avser att förvalta Berkshires enorma aktieportfölj.
Berkshire äger sedan 1998 även privatflygoperatören NetJets, som Abel har beskrivit som en värdefull tillgång trots de strukturella utmaningarna i branschen.
Läs mer: Storbritannien lättar på ryska sanktioner – behöver oljan. Dagens PS