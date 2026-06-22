När pojkar växer upp bland många arbetslösa män formas en bild av arbetsmarknaden som hänger kvar hela livet. Det är slutsatsen i en ny forskningsstudie.
Män kan bli arbetslösa – redan i barndomen
Allt färre amerikanska män arbetar eller söker aktivt arbete.
Enligt amerikansk arbetsmarknadsstatistik deltog 69,5 procent av män över 20 år i arbetskraften i maj. För 20 år sedan var motsvarande siffra 76 procent.
Nedgången är en del av en långsiktig trend som pågått i flera generationer. Men varför?
Färre män i arbete
Nu pekar ny forskning på att orsaken kan grundläggas redan under barndomen, skriver Fortune.
Mäns deltagande på arbetsmarknaden nådde sin topp på 1950-talet med över 86 procent.
Därefter har andelen gradvis minskat, samtidigt som kvinnors arbetskraftsdeltagande steg kraftigt fram till början av 2000-talet.
Forskare har länge försökt förklara utvecklingen. Bland förklaringarna som lyfts fram finns förlusten av industrijobb och byggjobb, ökade sjukskrivningar, längre utbildningar och förändrade livsstilar.
Även datorspelande och att fler unga män bor kvar hemma hos sina föräldrar har nämnts i debatten.
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Bilden formas tidigt
En ny studie från University of Connecticut presenterar nu en annan förklaring. Forskarna menar att pojkar redan under uppväxten formar sin syn på arbetsmarknaden genom att observera männen omkring sig.
Om unga växer upp i områden där män har svårt att hitta arbete eller där lönerna utvecklas svagt tenderar de att utveckla en mer pessimistisk syn på sina egna framtidsutsikter.
Den effekten kan enligt forskarna följa med långt in i vuxenlivet.
Studien visar att sambandet kvarstår även om personerna senare flyttar till andra delar av landet. Särskilt stark påverkan sågs när individerna jämförde sig med män från samma etniska grupp.
Forskarna hävdar att erfarenheter från barndomen kan förklara en stor del av utvecklingen på arbetsmarknaden.
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Tycks spela mindre roll
Nationella faktorer som inflation eller arbetslöshet verkar spela mindre roll än de lokala arbetsmarknadsförhållanden som unga män möter under uppväxten.
Samtidigt pekar annan forskning på ekonomiska orsaker. Män utan högskoleutbildning har sedan 1980 sett sina reallöner falla med omkring 17 procent.
För högskoleutbildade män har inkomsterna i stället ökat med cirka 20 procent.
Den växande löneskillnaden har gjort att många män utan examen upplever en försämrad social och ekonomisk ställning, menar experter.
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