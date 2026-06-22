Män kan bli arbetslösa – redan i barndomen

Allt färre amerikanska män arbetar eller söker aktivt arbete.

Enligt amerikansk arbetsmarknadsstatistik deltog 69,5 procent av män över 20 år i arbetskraften i maj. För 20 år sedan var motsvarande siffra 76 procent.

Nedgången är en del av en långsiktig trend som pågått i flera generationer. Men varför?

Färre män i arbete

Nu pekar ny forskning på att orsaken kan grundläggas redan under barndomen, skriver Fortune.

Mäns deltagande på arbetsmarknaden nådde sin topp på 1950-talet med över 86 procent.

Därefter har andelen gradvis minskat, samtidigt som kvinnors arbetskraftsdeltagande steg kraftigt fram till början av 2000-talet.

Forskare har länge försökt förklara utvecklingen. Bland förklaringarna som lyfts fram finns förlusten av industrijobb och byggjobb, ökade sjukskrivningar, längre utbildningar och förändrade livsstilar.

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Även datorspelande och att fler unga män bor kvar hemma hos sina föräldrar har nämnts i debatten.

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