Kryptomarknaden rasar efter nya USA‑besked

Osäkerheten smittar av sig på kryptomarknaden, som nu visar bred nedgång.

Bitcoin under press

Bitcoin ligger på 67 585 dollar och fastnar under motståndet vid 68 830. Valutan har rört sig sidledes mellan 65 000 och 70 000 dollar.

Kryptomarknaden väntar på ett tydligt genombrott, enligt Yahoo Finance. Ett fall under 66 224 kan fördjupa nedgången, medan ett lyft över 70 000 skulle öppna för en ny uppgång.

Altcoins faller

Altcoins följer med i nedgången. Pippin faller 35 procent på ett dygn efter att Japans premiärminister Sanae Takaichi tagit avstånd från en token som lanserats i hennes namn.

Kryptomarknaden reagerar kraftigt när projekt kopplas till politiska kontroverser.

Marknaden söker fotfäste

Det totala marknadsvärdet sjunker till 2,29 biljoner dollar. Kryptomarknaden kan falla vidare om sentimentet förblir svagt, men en snabb vändning skulle kunna lyfta värdet tillbaka mot 2,37 biljoner.