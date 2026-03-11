Bitcoin har återhämtat sig med 3–4 procent det senaste dygnet och handlas åter kring 70 000 dollar, driven av lättnad på makrofronten snarare än kryptospecifika nyheter. Men enligt branschröster saknas den energi som krävs för ett verkligt genombrott.
Bitcoin studsar tillbaka – men energin saknas
Uppgången beror på en kombination av faktorer: sjunkande oljepriser efter att spänningarna kring Iran dämpats, tvångslikvidationer av blankningspositioner och fortsatt institutionellt köpintresse.
Över 115 miljoner dollar i korta positioner likviderades mellan 9 och 10 mars när priset studsade från cirka 65 000 till över 70 000 dollar.
Samtidigt har spot-ETF:er för bitcoin dragit in mer än 1,35 miljarder dollar i nettoinflöden de senaste två veckorna.
”Energilös” uppgång
Men trots uppstudsen beskriver Andy Baehr, managing director of asset management på GSR, marknaden som energilös i en intervju med Yahoo Finance.
”Krypto har väldigt låg energi just nu”, säger Baehr och pekar på att bitcoin har rört sig i ett smalt spann mellan 62 000 och 72 000 dollar i fem veckor, om man bortser från de kraftigaste likvidationspulserna.
Baehr lyfter fram två händelser som fortsätter att tynga marknaden: den stora likvidationen den 10 oktober, vars effekter fortfarande arbetar sig genom systemet, samt en händelse den 5 februari fokuserad på Ibit-ETF:en och dess optionsmarknad.
Samtidigt noterar han att den relativa stabiliteten är uppmuntrande givet den turbulens som råder på andra marknader, med oljepriser som nått 110 dollar och Vix-indexet som slagit i 30.
”Krypto har hittat en ganska stabil bädd att ligga på. Det betyder inte att vi inte kan falla vidare, men stabiliteten och den låga volatiliteten är uppmuntrande”, säger Baehr.
Återgång efter stort fall
Uppstudsen kommer efter en tuff period för kryptomarknaden.
I förra veckan föll marknaden brett efter att USA stoppat möjligheten för Federal Reserve att lansera en digital dollar före 2030. Bitcoin fastnade under motståndet vid 68 830 dollar och rörde sig sidledes mellan 65 000 och 70 000 dollar.
Det totala marknadsvärdet sjönk till 2,29 biljoner dollar.
Frågan nu är om den makrodrivna lättnaden räcker för att bryta bitcoin ur det snäva intervall som dominerat de senaste veckorna, eller om marknaden fortsätter att, med Baehrs ord, sakna energi.