Bitcoin studsar tillbaka – men energin saknas

Uppgången beror på en kombination av faktorer: sjunkande oljepriser efter att spänningarna kring Iran dämpats, tvångslikvidationer av blankningspositioner och fortsatt institutionellt köpintresse.

Över 115 miljoner dollar i korta positioner likviderades mellan 9 och 10 mars när priset studsade från cirka 65 000 till över 70 000 dollar.

Samtidigt har spot-ETF:er för bitcoin dragit in mer än 1,35 miljarder dollar i nettoinflöden de senaste två veckorna.

”Energilös” uppgång

Men trots uppstudsen beskriver Andy Baehr, managing director of asset management på GSR, marknaden som energilös i en intervju med Yahoo Finance.

”Krypto har väldigt låg energi just nu”, säger Baehr och pekar på att bitcoin har rört sig i ett smalt spann mellan 62 000 och 72 000 dollar i fem veckor, om man bortser från de kraftigaste likvidationspulserna.

Baehr lyfter fram två händelser som fortsätter att tynga marknaden: den stora likvidationen den 10 oktober, vars effekter fortfarande arbetar sig genom systemet, samt en händelse den 5 februari fokuserad på Ibit-ETF:en och dess optionsmarknad.

Samtidigt noterar han att den relativa stabiliteten är uppmuntrande givet den turbulens som råder på andra marknader, med oljepriser som nått 110 dollar och Vix-indexet som slagit i 30.

”Krypto har hittat en ganska stabil bädd att ligga på. Det betyder inte att vi inte kan falla vidare, men stabiliteten och den låga volatiliteten är uppmuntrande”, säger Baehr.